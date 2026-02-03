NO SHAPE

Médica de Murilo Benício revela dieta que fez o ator eliminar 12 kg em três meses

Acompanhamento médico, foco na perda de gordura e rotina ajustada fizeram parte do processo, que seguiu mesmo durante gravações

Fernanda Varela

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:10

Murilo Benício Crédito: Reprodução

Murilo Benício revelou recentemente que eliminou 12 quilos com acompanhamento médico e mudança de hábitos, resultado alcançado ao longo de três meses. Aos 54 anos, o ator contou que a transformação impactou não apenas o peso, mas também a disposição, a autoestima e a saúde, mesmo em meio à rotina intensa de gravações de novela. O tratamento foi conduzido pela nutróloga Thais Aquino, que explicou os pilares do protocolo adotado.

Nas redes sociais, o ator afirmou que decidiu compartilhar a experiência para incentivar outras pessoas a cuidarem da saúde. Segundo ele, a mudança foi além da balança. “Achei que valia compartilhar e incentivar vocês também. A mudança não foi só na balança, mas em vários aspectos da minha vida: disposição, leveza, autoestima e, claro, saúde, que é sempre o mais importante”, escreveu.

Responsável pelo acompanhamento, Thais Aquino explicou que a meta inicial foi definida de forma gradual e segura. “Murilo eliminou 12 kg ao longo de três meses, mesmo mantendo uma rotina intensa de gravações. Desde o início, foi estabelecida uma meta total de perda de 15 kg de gordura, respeitando um ritmo seguro e sustentável para alguém de 54 anos”, afirmou. De acordo com a médica, a média considerada adequada varia entre 4 e 6 quilos por mês, dentro de parâmetros que preservam a saúde.

O foco do tratamento não foi apenas a redução de peso, mas principalmente a perda de gordura, com preservação da massa muscular. “Um ponto fundamental foi garantir que essa redução não viesse acompanhada de perda de massa muscular, fator essencial para a manutenção do metabolismo e dos resultados a longo prazo”, explicou. Para isso, o plano incluiu dieta personalizada, suplementação ajustada à idade, treino de força e acompanhamento contínuo.

O progresso foi monitorado com exames de composição corporal, especialmente a bioimpedanciometria. “Hoje existem exames capazes de diferenciar peso de gordura, massa muscular, líquidos corporais e até taxa metabólica. No caso de Murilo, usamos a bioimpedanciometria mensalmente para confirmar que a perda era, de fato, de gordura”, disse a nutróloga. Exames laboratoriais também fizeram parte do acompanhamento, avaliando parâmetros metabólicos, nutricionais e hormonais.

Além da alimentação, a mudança de hábitos foi apontada como um dos maiores desafios. “Em geral, a mudança mais difícil é a mental, porque envolve revisar comportamentos construídos ao longo dos anos”, explicou Thais. Segundo ela, Murilo já mantinha uma rotina alimentar equilibrada, mas precisou ajustar alguns hábitos, como o consumo esporádico de bebidas alcoólicas, especialmente no início do processo, fase em que o organismo precisava reduzir inflamações.

A médica também destacou que os benefícios do emagrecimento consistente vão além da estética. “A perda de 10 a 15 quilos de gordura reduz a inflamação sistêmica, melhora o metabolismo e se reflete em mais disposição, melhor desempenho físico e maior rendimento no trabalho”, afirmou. Esse conjunto de fatores, segundo ela, contribui para o aumento da autoestima e para a manutenção dos novos hábitos.

No caso de pacientes acima dos 50 anos, como o ator, o cuidado precisa ser ainda mais específico. Thais explicou que há uma tendência natural de perda de massa muscular com o avanço da idade, o que pode desacelerar o metabolismo. “Por isso, dois pilares fundamentais nessa faixa etária são o treino de força regular e uma avaliação criteriosa da saúde hormonal, sempre com indicação médica”, ressaltou.