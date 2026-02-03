BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:36
Uma conversa descontraída na casa do BBB 26 rendeu risadas e comentários entre os participantes na tarde desta terça-feira (3). Durante um bate-papo sobre pular na piscina, Jonas Sulzbach comentou que costuma evitar entrar na água usando cueca branca e contou que já chegou a trocar de roupa para não passar por constrangimento.
“Fui trocar a cueca para não entrar de cueca branca”, explicou o modelo aos colegas. Na sequência, Jonas brincou com uma situação hipotética caso venha a conquistar a liderança do programa. Segundo ele, no Quarto do Líder, o comportamento seria diferente. “Se eu estiver no meu Quarto do Líder, vou tomar banho pelado”, afirmou, em tom de brincadeira.
Jonas Sulzbach
A fala provocou reação imediata de Jordana, que respondeu de forma bem-humorada. Jonas então continuou a provocação. “Se você estiver no quarto também e se quiser olhar, pode olhar. Mas ninguém é obrigado”, disse, rindo.
Jordana entrou na brincadeira e respondeu com bom humor. “Olha só que danado. Só dar uma espiadinha”, comentou, arrancando risadas dos brothers que acompanhavam a conversa.
O momento repercutiu entre os fãs do reality nas redes sociais e se somou a outros diálogos leves que têm marcado a convivência dos participantes nesta edição do programa.