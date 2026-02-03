BELEZA

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas e evitar que descasque

Cuidados simples na preparação, na aplicação e na manutenção ajudam a manter a esmaltação bonita e sem lascas por mais dias

Fernanda Varela

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:53

Esmalte Crédito: Reprodução

Manter o esmalte intacto ao longo da semana pode ser um desafio para quem tem rotina intensa, lava louça, cuida de crianças ou trabalha diretamente com as mãos. Pequenos descuidos do dia a dia costumam ser suficientes para que as primeiras lascas apareçam. Ainda assim, alguns cuidados básicos podem aumentar de forma significativa a durabilidade da esmaltação.

Como lavar a louça sem estragar a unha feita 1 de 7

O primeiro passo está na preparação das unhas. Antes da aplicação, a orientação é remover qualquer resíduo de oleosidade com algodão embebido em removedor sem óleo. Essa etapa melhora a aderência do esmalte e reduz as chances de descascamento precoce. Lixar corretamente e empurrar as cutículas também contribuem para um acabamento mais uniforme e resistente.

Outro ponto que costuma ser negligenciado é o tempo de secagem. Mesmo quando o esmalte aparenta estar seco ao toque, o processo de fixação continua por algumas horas. Evitar contato com água logo após a esmaltação ajuda a preservar o resultado e diminui o risco de marcas, bolhas ou descamação.

Na aplicação, camadas finas e bem distribuídas fazem diferença. O ideal é respeitar um intervalo de cerca de dois minutos entre cada camada, o que facilita a secagem, evita imperfeições e aumenta a durabilidade do esmalte. Camadas muito grossas tendem a demorar mais para secar e descascam com mais facilidade.

As pontas das unhas merecem atenção especial, já que costumam ser as primeiras áreas a sofrer desgaste. A técnica de encapar as pontas, passando base, esmalte e extrabrilho também nessa região, cria uma barreira de proteção e ajuda a impedir que o esmalte comece a lascar pelas extremidades.

Para prolongar ainda mais o efeito, a recomendação é reaplicar o extrabrilho a cada dois dias. Além de devolver o brilho, o produto forma uma película protetora que ajuda a evitar riscos, desgaste natural e perda de cor provocada pela exposição ao sol ou pelo contato com produtos de limpeza.