Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja truque para evitar que o esmalte borre e garanta unhas perfeitas por mais tempo

Pequenos cuidados na hora da esmaltação e nos minutos seguintes fazem toda a diferença para um acabamento duradouro e sem manchas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:55

Áries: vermelho paixão
Áries: vermelho paixão Crédito: Reprodução

Nada mais frustrante do que caprichar na manicure e, poucos minutos depois, ver o esmalte borrado. A boa notícia é que, com alguns cuidados simples, dá para prolongar o brilho e evitar acidentes que comprometem o resultado final. Veja as principais dicas de especialistas para conquistar unhas impecáveis por mais tempo.

Unhas, esmalte e beleza

Esmalte por Shutterstock
Esmalte por Shutterstock
Esmalte por Shutterstock
Pesquisas apontam que o formato quadrado revela racionalidade e equilíbrio por Freepik
Unhas por Reprodução
Luiza Sonza por Divulgação
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
Esmalte por Reprodução
1 de 11
Esmalte por Shutterstock

Escolha bem o momento da esmaltação

Evite pintar as unhas em ambientes muito quentes ou úmidos. O calor faz o esmalte demorar mais para secar e aumenta o risco de bolhas. Se possível, faça a esmaltação em local ventilado e com temperatura agradável.

Leia mais

Imagem - Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Imagem - Não é estética: descubra para que serve truque de Cristiano Ronaldo de pintar unhas com esmalte preto

Não é estética: descubra para que serve truque de Cristiano Ronaldo de pintar unhas com esmalte preto

Imagem - Esmalte dura menos no calor; veja dicas para manter as unhas impecáveis

Esmalte dura menos no calor; veja dicas para manter as unhas impecáveis

Prepare a unha antes de começar

Antes de aplicar a base, limpe bem a superfície da unha com removedor de esmalte ou álcool para eliminar resíduos de creme ou oleosidade. Isso ajuda o esmalte a aderir melhor e evita que ele escorregue ou borre durante a aplicação.

Leia mais

Imagem - Precisando de dias melhores? Descubra a cor que cada signo deve usar para atrair boas energias

Precisando de dias melhores? Descubra a cor que cada signo deve usar para atrair boas energias

Imagem - Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Tarot do Dia: carta do Eremita pede silêncio interior e paciência neste sábado (4)

Imagem - Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Anjo da Guarda alerta signos de Virgem, Touro e Aquário para escolhas decisivas neste dia 4 de outubro

Aplique camadas finas

Camadas grossas demoram mais a secar e borram com facilidade. O ideal é aplicar duas camadas finas de esmalte, aguardando cerca de dois minutos entre uma e outra. Além de secar mais rápido, o acabamento fica uniforme e com brilho natural.

Use um top coat de qualidade

Finalizar com uma camada de extra brilho ou top coat é essencial. Esse produto forma uma película protetora sobre o esmalte, reduzindo o risco de borrões e aumentando a durabilidade. Alguns top coats têm efeito de secagem rápida, acelerando o processo.

Evite movimentos bruscos nos primeiros minutos

Mesmo que o esmalte pareça seco, o processo de cura completa pode levar até duas horas. Nesse período, evite lavar louça, mexer em roupas ou digitar por longos períodos. Se precisar, mergulhe as mãos em água fria após a esmaltação: o choque térmico ajuda a fixar o esmalte e endurecer a camada superficial.

Aposte no spray ou óleo secante

Esses produtos criam uma camada que protege o esmalte contra poeira e borrões, além de acelerar a secagem. Basta aplicar logo após o top coat e deixar agir por alguns minutos.

Hidratação é aliada

Manter as cutículas e as mãos bem hidratadas evita que o esmalte lasque nas bordas. Use cremes específicos diariamente e reaplique o top coat a cada três dias para manter o brilho.

Com esses cuidados simples, o esmalte dura mais, o acabamento fica impecável e as unhas ganham um aspecto de salão por vários dias.

Tags:

Unha Unhas Esmalte

Mais recentes

Imagem - Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais

Cercado por enfermeiros, Milton Nascimento tem dificuldade para comer e quase não se comunica mais
Imagem - Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte

Milton Nascimento adotou filho já adulto após ficar entre a vida e a morte
Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador
02

É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Imagem - Ônibus tomba na Bahia e deixa 13 pessoas feridas; duas em estado grave
03

Ônibus tomba na Bahia e deixa 13 pessoas feridas; duas em estado grave

Imagem - Homem gay rejeitado na juventude conquista o mesmo rapaz após mudar de gênero e história viraliza
04

Homem gay rejeitado na juventude conquista o mesmo rapaz após mudar de gênero e história viraliza