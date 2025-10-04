BELEZA

Veja truque para evitar que o esmalte borre e garanta unhas perfeitas por mais tempo

Pequenos cuidados na hora da esmaltação e nos minutos seguintes fazem toda a diferença para um acabamento duradouro e sem manchas

Fernanda Varela

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 10:55

Nada mais frustrante do que caprichar na manicure e, poucos minutos depois, ver o esmalte borrado. A boa notícia é que, com alguns cuidados simples, dá para prolongar o brilho e evitar acidentes que comprometem o resultado final. Veja as principais dicas de especialistas para conquistar unhas impecáveis por mais tempo.

Escolha bem o momento da esmaltação

Evite pintar as unhas em ambientes muito quentes ou úmidos. O calor faz o esmalte demorar mais para secar e aumenta o risco de bolhas. Se possível, faça a esmaltação em local ventilado e com temperatura agradável.

Prepare a unha antes de começar

Antes de aplicar a base, limpe bem a superfície da unha com removedor de esmalte ou álcool para eliminar resíduos de creme ou oleosidade. Isso ajuda o esmalte a aderir melhor e evita que ele escorregue ou borre durante a aplicação.

Aplique camadas finas

Camadas grossas demoram mais a secar e borram com facilidade. O ideal é aplicar duas camadas finas de esmalte, aguardando cerca de dois minutos entre uma e outra. Além de secar mais rápido, o acabamento fica uniforme e com brilho natural.

Use um top coat de qualidade

Finalizar com uma camada de extra brilho ou top coat é essencial. Esse produto forma uma película protetora sobre o esmalte, reduzindo o risco de borrões e aumentando a durabilidade. Alguns top coats têm efeito de secagem rápida, acelerando o processo.

Evite movimentos bruscos nos primeiros minutos

Mesmo que o esmalte pareça seco, o processo de cura completa pode levar até duas horas. Nesse período, evite lavar louça, mexer em roupas ou digitar por longos períodos. Se precisar, mergulhe as mãos em água fria após a esmaltação: o choque térmico ajuda a fixar o esmalte e endurecer a camada superficial.

Aposte no spray ou óleo secante

Esses produtos criam uma camada que protege o esmalte contra poeira e borrões, além de acelerar a secagem. Basta aplicar logo após o top coat e deixar agir por alguns minutos.

Hidratação é aliada

Manter as cutículas e as mãos bem hidratadas evita que o esmalte lasque nas bordas. Use cremes específicos diariamente e reaplique o top coat a cada três dias para manter o brilho.