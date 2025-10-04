ALÔ ALÔ

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:00

Luxo em Salvador: conheça os edifícios com píer exclusivo, teleférico e imóveis de até R$ 55 milhões Crédito: @drone_ly

Em Salvador, luxo não é apenas desfilar de Porsche pelo Baixo Itaigara ou jantar com vista privilegiada na Bahia Marina. Na capital baiana, o verdadeiro símbolo de status continua sendo o CEP — e, mais especificamente, o endereço de moradia.

Com coberturas que superam os 900 m², elevadores exclusivos, píeres particulares e até teleféricos, os edifícios mais caros da cidade disputam o topo em ostentação, requinte e exclusividade. Localizados principalmente no Corredor da Vitória — região com o metro quadrado mais caro da cidade —, esses empreendimentos abrigam grandes empresários, artistas e nomes da elite baiana.

“São edifícios voltados aos grandes empresários de Salvador. Há alguns jogadores de futebol, profissionais liberais de extremo êxito ou, claro, artistas. Trata-se da mais pura exclusividade”, afirma o corretor Ricardo Magnavita, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Em levantamento especial, o Alô Alô Bahia reuniu os 10 prédios mais luxuosos da capital baiana, onde os imóveis superam os R$ 10 milhões e entregam muito mais que uma vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos. Confira:

1. Mansão Wildberger — R$ 55 milhões

Localizado no Corredor da Vitória, é considerado o edifício mais luxuoso da cidade. Com unidades de até 993 m² ocupando um andar inteiro, o prédio conta com spa, quadra, piscina, salão de festas, e está em construção um deck interno para lanchas dos moradores. O projeto leva a assinatura de Fernando Frank, David Bastos ( interiores) e Fernando Abbud ( paisagismo). Entre os moradores, o cantor Bell Marques.

2. Mansão Margarida Costa Pinto — R$ 20 milhões

Com 43 andares e até 154 metros de altura, o edifício chama atenção pelo teleférico exclusivo que conecta os moradores diretamente ao píer privativo. Localizado no Corredor da Vitória, tem imóveis acima dos R$ 20 milhões.

3. Mansão Carlos Costa Pinto — R$ 26 milhões

Também no Corredor da Vitória, presta homenagem ao empresário e colecionador que dá nome ao Museu Carlos Costa Pinto. Suas unidades podem chegar a 836 m², com cinco suítes, piscina privativa, gabinete e home office.

4. Mansão Arthur Moreira Lima — R$ 10 milhões

Um dos mais “acessíveis” da lista, com unidades de 288 m². Conta com piscina, espaço gourmet, coworking, brinquedoteca, quadras e acessibilidade. Fica no Corredor da Vitória.

5. Edifício Adelaide — R$ 16 milhões

Localizado na Cidade Baixa, próximo à Bahia Marina, o edifício assinado pelo escritório SQ+ Arquitetos tem arquitetura que se integra à paisagem. Uma unidade de 305 m² pode chegar a R$ 16 milhões.

6. Morada dos Cardeais — R$ 20 milhões

Famoso por ser o endereço de Ivete Sangalo, o prédio foi construído no terreno onde moravam cardeais da Igreja no século XIX. Os apartamentos têm 355 m², quatro suítes, duas varandas e vista frontal para a Baía de Todos-os-Santos.

7. Leonor Calmon — R$ 18 milhões

Com apenas 18 apartamentos, todos com acesso exclusivo por elevadores inteligentes e reconhecimento digital, o edifício se destaca pela privacidade. Alguns contam com piscina de borda infinita e píer com teleférico.

8. Mansão Phileto Sobrinho — R$ 10 milhões

Com unidades de 305 m², varanda gourmet e vista para o mar, os apartamentos “pelados” (sem acabamento) são vendidos por R$ 10 milhões. O aluguel mensal pode chegar a R$ 3,5 mil.

9. Solaire — R$ 10 milhões

Na Ladeira da Barra, próximo ao Corredor da Vitória, o edifício tem imóveis de 305 m², com três suítes e infraestrutura completa: piscina, academia, sauna, salão de festas, segurança e vista deslumbrante.

10. Victory Side — R$ 10 milhões

Com nome internacional, o prédio localizado no Corredor da Vitória possui apartamentos de quase 300 m², quatro suítes e estrutura de lazer que inclui deck com piscina e píer acessado via teleférico.

BÔNUS: Mansão Othon — R$ 12 milhões