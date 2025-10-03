Acesse sua conta
Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status

Hábitos de consumo mostram como famílias equilibram limitações financeiras e desejo de status

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07:43

Escolhas de compras e lazer revelam busca por pertencimento social
Crédito: Freepik

A classe média baixa vive um dilema curioso: equilibrar restrições financeiras com o desejo de transmitir uma imagem de progresso. Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), esse grupo inclui famílias com renda inferior a 75% da mediana nacional, mas que, mesmo com orçamento apertado, buscam hábitos associados a um estilo de vida mais elevado.

Para muitas dessas famílias, trata-se de uma forma de pertencimento simbólico, um esforço para se sentir parte de um grupo mais privilegiado, ainda que de maneira pontual.

Símbolos de status da classe média

Entre os costumes mais marcantes, estão escolhas de consumo, lazer e estilo que refletem essa dualidade entre limitações econômicas e aspirações sociais.

Consumo em lojas de prestígio

Lojas como Apple e Pandora são símbolos de status para esse público. Mesmo que muitas compras sejam feitas em promoções ou com financiamento, adquirir produtos nessas marcas é visto como um acesso a qualidade e prestígio.

Preferência por marcas premium

Produtos de redes como Starbucks e Victoria's Secret fazem parte do dia a dia de quem busca um estilo de vida moderno e cosmopolita. O preço elevado, nesse caso, funciona como um marcador de diferenciação social.

Viagens a destinos populares

Ainda que seja uma vez e com muito esforço para pagar, Paris, Roma e Nova York aparecem no topo das escolhas de férias. Mesmo que as viagens exijam planejamento e orçamento apertado, visitar destinos icônicos representa viver experiências associadas a camadas sociais mais altas.

Tecnologia de ponta como símbolo

Celulares da Apple e outros dispositivos de última geração são considerados uma forma de se manter atualizado. A compra, mesmo cara, é vista como sinônimo de modernidade.

Decoração com toque sofisticado

Muitos lares priorizam objetos de design e marcas famosas na decoração. Ainda que sejam pequenas aquisições, elas transmitem a ideia de sofisticação e bom gosto

Lazer e cultura como investimento

Shows, peças de teatro e exposições culturais também fazem parte da rotina aspiracional. Mesmo que o custo seja significativo, esses programas são encarados como investimento em cultura e bem-estar.

