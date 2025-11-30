Acesse sua conta
Quem é Daniel Zezza, fotógrafo e homem trans que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton

Fotógrafo e deputada federal estão juntos desde 2023

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 13:44

Reprodução
Daniel Zezza, fotógrafo, homem trans, que ficou noivo da deputada federal Erika Hilton Crédito: Reprodução/Instagram

A deputada federal Erika Hilton anunciou que está noiva do fotógrafo Daniel Zezza. O pedido aconteceu na noite desse sábado (29).

“Meu Deus, eu acabo de ser pedida em noivado numa surpresa linda”, escreveu Erika em um post no X.

Amor trans: Daniel Zezza e Erika Hilton

Daniel comemorou e compartilhou fotos de Erika com aliança em seu perfil no Instagram. “Ela disse sim”, escreveu. Eles estão juntos desde 2023.

Quem é Daniel Zezza?

Daniel é um homem trans e atua como diretor criativo, filmmaker e fotógrafo. No Instagram, ele tem 67 mil seguidores, publica registros do trabalho, fotos com Erika e relatos pessoais.

Recentemente, exibiu uma foto do peitoral e escreveu: “Minhas cicatrizes dariam um epílogo interessante. Contam sobre as vezes que tentei me encaixar na sociedade, as vezes que sofri calado, as vezes que quis pegar uma faca e literalmente arrancar meus seios fora”.

Daniel já demonstrou apoio às pautas da noiva, como a defesa dos direitos humanos, do combate ao racismo e à transfobia, e também durante a defesa pelo fim da escala 6x1.

Quem é Erika Hilton?

Erika é uma deputada federal trans, um dos grandes destaques na política brasileira nos últimos unos. Atualmente, é deputada em São Paulo pelo PSOL. Ela já foi eleita a Melhor Deputada Federal do Brasil em 2024 e 2025.

Erika reúne mais de 4 milhões de seguidores.

Erika Hilton Daniel Zezza

