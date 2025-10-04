EU TU, IA

Mergulhe nesta curadoria de experiências que podem render momentos extraordinários

De psicanálise que acompanha a faxina até desfile que emociona, bazar cheio de descoberta, bar de longa data, festival que celebra a memória de gente querida e até um sebo em um dos nossos melhores cenários; o ponto em comum é a sensação de que a gente sempre pode abrir caminhos na rotina

Flavia Azevedo

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:00

Hospital Português Crédito: Divulgação

Passarela de coragem

No próximo dia 13, o Hospital Português abre as portas de seu auditório para um desfile fora dos padrões. Dez pacientes em tratamento contra o câncer de mama irão ocupar a passarela em um gesto que fala mais de vitalidade do que de moda. A manhã começa às 9h e traz também palestra sobre prevenção com o oncologista Guilherme Falcão, além de roda de conversa sobre sexualidade após o tratamento. Haverá espaço para oficina de cuidados com a pele e distribuição de brindes, compondo um encontro que combina conhecimento, acolhimento e celebração.

Psicanálise na faxina

Marcos Lacerda é psicólogo, mas na prática parece aquele amigo que sabe traduzir pensamentos confusos em frases que fazem sentido. Ele fala de modo simples e lúcido sobre o que normalmente parece complicado, sem fórmulas prontas nem manuais da felicidade. O canal Nós da Questão, no YouTube, é um espaço em que a psicanálise aparece leve e bem humorada, sem abrir mão de profundidade. Assistir é como ouvir música boa enquanto organiza a casa, só que com ideias que ficam ecoando depois. A impressão é de que você se entende um pouco mais a cada vídeo, e isso é raro.

BaZá RoZê Crédito: Divulgação

Rozê, o bazar de todo mundo

Ir ao Rozê é se surpreender com o tanto de coisa boa que cabe em um mesmo espaço. Na edição passada voltei para casa com três camisetas, uma vela que vira óleo de massagem e lembranças de encontros alegres que valem mais do que qualquer sacola. A atmosfera é de descoberta, com marcas e criações de mulheres que fogem do lugar-comum e convidam à conversa. O evento ocupa agora o Museu de Arte da Bahia, hoje e amanhã, sempre das 13h às 20h, com entrada gratuita. É daqueles programas que misturam compra, convivência e prazer de estar junto, tudo no mesmo lugar.

O trabalho de Heltrum é ler embalagens Crédito: Reprodução

Medite com embalagens

Heltrum (@heltrum) se apresenta como o primeiro leitor de embalagem do mundo e deve ser mesmo. No Instagram ele lê cada palavrinha escrita em pacotes de arroz, biscoitos e o que mais aparecer. O resultado é tipo um ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) , só que roots. Em tempos de pressa, ver alguém se demorar em detalhes tem efeito terapêutico. Vale experimentar, que é quase uma “meditação”.

Sebo com alma

O Sebo do Além (@sebo.do.alem), no Santo Antônio, é o tipo de lugar que lembra por que livros usados guardam tanto fascínio. Foi indicação de Aninha Franco, que tem olhar certeiro para achados literários, e a visita confirmou a fama. Entre estantes altas e pilhas improváveis, surgem edições raras, dedicatórias inesperadas e histórias que não se encontram em prateleiras modernas. O passeio é demorado, porque o tempo ali parece outro. Se você ainda gosta do cheiro das páginas e da sensação de garimpo, é aquilo: eu tu, ia.

Alaíde do Feijão (em memória) Crédito: Divulgação

Alaíde em festa

O Festival AfroRaízes, marcado para o próximo dia 11, na Praça das Artes, no Pelourinho, homenageia a memória de Alaíde do Feijão. O cortejo de abertura sai de seu restaurante (@alaidedofeijaooficial) com a banda A Mulherada e o Afoxé Filhos de Gandhy, criando o tom para a celebração. No palco, apresentações de Ilê Aiyê, Olodum, Tributo do Samba e o coletivo Afetos Poéticos se somam a vozes conhecidas como Juliana Ribeiro, Gal do Beco e Tonho Matéria. A ideia é simples, reunir música, história e encontros em torno de uma figura que marcou a cidade. Alaíde se torna presente de novo, agora pela arte.

Boteco com alma e passarinho

O Djalma’s Drinks está na Pituba há 34 anos e mantém o prestígio sem precisar de truques. O bar é simples, mas tem atmosfera única, daquelas que convidam a voltar sempre. O frango a passarinho é referência e não lembra nenhum outro, com sabor que fica guardado na memória de quem prova. Ali o tempo parece correr devagar, o que ajuda a entender por que atravessou gerações mantendo a casa cheia. Frequentar o Djalma’s é participar de uma tradição viva da cidade, que permanece atual sem perder autenticidade.

RESUMOS DAS NOVELAS:

ÊTA MUNDO MELHOR: Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Estela, e Tamires desconfia. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. Anabela se desespera com a ausência de Estela, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. Quincas insiste em ficar com Sônia. Celso enfrenta Ernesto. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. No dancing, Dita canta em homenagem a Estela. 18H25

DONA DE MIM: Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques. 19H40

VALE TUDO: Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto. 21h20