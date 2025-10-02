Acesse sua conta
Netflix anuncia duas sequências de Peaky Blinders com Cillian Murphy na produção

Nova geração dos Shelbys assume a trama após filme em pós-produção e promete mais sangue, poder e disputas brutais

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:06

A semana reserva grandes lançamentos na Netflix (Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock)
Netflix divulga que que a saga dos Shelbys está longe do fim Crédito: Imagem: Kaspars Grinvalds | Shutterstock

A Netflix e a BBC confirmaram nesta hoje (2), que a saga dos Shelbys ainda está longe do fim. Duas novas séries vão dar sequência aos eventos de Peaky Blinders. Cada produção terá seis episódios de uma hora, com produção executiva de Cillian Murphy e do criador Steven Knight, e se passará após o filme — atualmente em fase de pós-produção e sem data de estreia confirmada.

Ainda não foram revelados detalhes sobre elenco ou roteiristas, mas as atrações vão mergulhar na trajetória da nova geração da família Shelby, ambientadas a partir de 1953.

Segundo a sinopse oficial, a cidade de Birmingham estará em reconstrução após ter sido devastada por bombardeios da Segunda Guerra Mundial. A disputa pelo controle do projeto industrial da região se transformará em “uma disputa brutal de dimensões míticas”, com os Shelbys novamente no centro de uma trama marcada por sangue e violência.

“Estou muito feliz em anunciar este novo capítulo da história de Peaky Blinders. Mais uma vez a trama terá como raiz Birmingham e contará a história de uma cidade que renasce das cinzas após o bombardeio”, disse Knight em comunicado. “A nova geração dos Shelbys está no comando, e será uma jornada incrível.”

As seis temporadas originais de Peaky Blinders, estreladas por Cillian Murphy no papel de Thomas Shelby, seguem disponíveis na Netflix. O drama acompanha o líder da gangue em 1919, determinado a subir na vida a qualquer custo.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo com agências

