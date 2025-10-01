BOICOTE

Elon Musk ataca Netflix e pede boicote por “saúde das crianças”

Bilionário afirma que serviço de streaming promove “agenda woke” às crianças e repete pedido de cancelamento; ação da Netflix cai 2% em Nova York

Flavia Azevedo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:27

Elon Musk Crédito: Shutterstock

O CEO da Tesla e proprietário do X, Elon Musk, criticou a Netflix em publicações na plataforma hoje (1º). O bilionário pediu aos seguidores que cancelem a assinatura do serviço de streaming “pela saúde dos seus filhos”.

A postagem acompanhava a republicação de uma charge que retrata a Netflix como um “cavalo de Troia”, levando uma suposta “agenda woke transgênero” às crianças. Em círculos conservadores, o termo “woke” é usado para se referir a um ativismo progressista considerado excessivo.

Em outra publicação, Musk compartilhou um post do perfil conservador Libs of TikTok, que acusava a Netflix de “discriminar pessoas brancas” em seus relatórios de diversidade. “Cancelem a Netflix”, escreveu novamente o dono da Tesla e do X.

Em reação aos ataques, as ações da Netflix recuaram 2,34% nesta quarta-feira em Nova York.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida