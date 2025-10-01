VÍCIO EM APOSTAS

Governo cria mega plano para combater vício em apostas

Plataforma inédita e autoteste de saúde mental prometem bloquear apostadores compulsivos e treinar 20 mil profissionais do SUS ainda em 2025

Flavia Azevedo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 07:00

Viciados terão apoio para se tratar Crédito: Shutterstock

O governo federal anunciou sete ações voltadas à saúde mental e à proteção de apostadores, resultado do trabalho de um grupo interministerial formado por Fazenda, Saúde, Esporte, Secom e coordenado pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Entre as medidas estão um autoteste padronizado de saúde mental e a criação de uma plataforma centralizada de autoexclusão, que permitirá bloquear de uma só vez o acesso a todos os sites de apostas autorizados, impedir novos cadastros vinculados ao CPF e barrar publicidade.

O plano inclui ainda a qualificação de 20 mil profissionais da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, e a definição de protocolos padronizados de atendimento a casos de jogo problemático.

Vício em apostas vira alvo do governo 1 de 9

Também estão previstas campanhas de prevenção coordenadas pela Secom, materiais educativos sobre integridade esportiva para atletas e a instalação de um comitê permanente para dar continuidade às ações.Segundo o secretário de Prêmios e Apostas, Régis Dudena, o objetivo é equilibrar regulação do setor e políticas de saúde pública. A plataforma deve ser lançada ainda em 2025.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida