Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Álcool aumenta risco de suicídio em todo o mundo, alerta estudo

Cada litro extra consumido por habitante eleva em quase 4% as mortes autoprovocadas; Brasil bebe acima da média mundial e preocupa especialistas

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Veja dicas de onde encontrar as cervejas mais geladas de Salvador
Apesar da proibição, adolescentes têm acesso facilitado às bebidas alcoólicas. Crédito: Shutterstock

Um levantamento internacional reforça a ligação entre o álcool e a saúde mental, destacando o impacto da substância em casos de depressão, autoagressão e suicídio. Pesquisadores canadenses analisaram 13 estudos com dados de 101 países e concluíram que cada litro adicional no consumo médio de álcool está associado a um aumento de 3,59% na taxa de mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes, segundo meta-análise publicada em revista da Associação Médica Americana.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já atribui ao álcool 18% das mortes autoprovocadas registradas em 2019, o que equivale a mais de 203 mil pessoas. No Brasil, a ingestão per capita foi de 7,7 litros em 2019, acima da média mundial de 5,5 litros. Segundo o Vigitel, pesquisa do Ministério da Saúde, mais de 20% dos adultos brasileiros fizeram uso abusivo da substância em 2023.

Alessandra Diehl, pesquisadora e membro do conselho consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, lembra que o consumo pode atuar como gatilho mesmo entre não-dependentes. Em entrevistas com pacientes internados após tentativas de suicídio, 21% relataram ter ingerido álcool antes da autoagressão.

Brasil bebe acima da média mundial

Operação fiscalizou bebidas por Divulgação/Vigilância Sanitária
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas por Freepik
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
Bebidas alcoólicas por Shutterstock
1 de 7
Operação fiscalizou bebidas por Divulgação/Vigilância Sanitária

A força da indústria de bebidas é apontada como entrave para políticas de prevenção. Ainda assim, experiências de países como a Rússia, que adotaram aumento de impostos e restrições à propaganda, mostraram queda nas taxas de suicídio durante campanhas de controle do consumo. No Brasil, um dos desafios permanece entre os adolescentes, que, apesar da proibição, ainda têm acesso facilitado às bebidas alcoólicas.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo com agências

Leia mais

Imagem - Curso da UFRB em Cachoeira recebe, pela terceira vez consecutiva, avaliação máxima do MEC

Curso da UFRB em Cachoeira recebe, pela terceira vez consecutiva, avaliação máxima do MEC

Imagem - “Generais gordos”: secretário de Trump critica diversidade nas Forças Armadas

“Generais gordos”: secretário de Trump critica diversidade nas Forças Armadas

Imagem - Criador de Tocanna, a IA que irritou Jay-Z, promete nova polêmica com música sobre o Rio

Criador de Tocanna, a IA que irritou Jay-Z, promete nova polêmica com música sobre o Rio

Mais recentes

Imagem - Governo cria mega plano para combater vício em apostas

Governo cria mega plano para combater vício em apostas
Imagem - Qualidade que cruza fronteiras: a cerveja feita no Brasil é referência mundial

Qualidade que cruza fronteiras: a cerveja feita no Brasil é referência mundial
Imagem - Curso da UFRB em Cachoeira recebe, pela terceira vez consecutiva, avaliação máxima do MEC

Curso da UFRB em Cachoeira recebe, pela terceira vez consecutiva, avaliação máxima do MEC

MAIS LIDAS

Imagem - Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão
01

Outubro será de reencontros, reaproximação e reviravoltas emocionais para 4 signos; veja previsão

Imagem - SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever
02

SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba
03

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro
04

Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro