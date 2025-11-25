Acesse sua conta
Popularidade de Lula estagnada: o que o marqueteiro João Santana previu há um mês

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:30

Marqueteiro baiano e consultor político João Santana
Marqueteiro baiano e consultor político João Santana Crédito: Reprodução/TV Cultura

O marqueteiro baiano e consultor político João Santana fez uma leitura precisa, há um mês, sobre o momento vivido pelo governo Lula (PT). Ele avaliou que a breve recuperação na percepção pública do governo era “simbólica” e “efêmera”.

“A (recuperação) ocorre fora do ambiente de governo e de gestão. Não mexeu na segurança, não melhorou a saúde, não melhorou o poder de compra. As expectativas sobre as estradas não foram melhoradas”, afirmou, na ocasião, em um debate promovido pelo jornal O Globo.

A pesquisa Quaest, divulgada neste mês, confirmou a projeção do marqueteiro. A aprovação de Lula caiu de 48% para 47%, enquanto a desaprovação subiu de 49% para 50%. Ele ainda criticou o discurso de “defesa da soberania” adotado pelo petista após o tarifaço de Trump e lançou uma provocação: “O que é soberania para uma mãe pobre acuada na favela?”. E completou: “Um governo não vive só de braseiro cívico. Esse governo tem que dar resposta eficiente para os problemas da sociedade”.

A pergunta que fica é: agora que até o tarifaço de Trump foi superado, qual será o novo discurso do governo Lula?

Comunicação para 2026

A menos de um ano da eleição, aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT) já discutem a estratégia de comunicação da campanha à reeleição. Uma ala defende separar a estratégia do governo da chapa ao Senado - onde os nomes mais cotados da base são Rui Costa, Jaques Wagner (ambos do PT) e Angelo Coronel (PSD).

Para a disputa ao Senado, parte da base sugere Sérgio Guerra, que comandou a campanha de Jerônimo em 2022. Mas, diante de uma reeleição considerada mais dura, cresce a pressão por um nome do grupo de Sidônio Palmeira para assumir a comunicação do governador. Nos bastidores, especula-se Raul Rabelo, que coordenou a campanha de Sergio Massa em 2023.

Candidatura independente

Nos corredores da política baiana, cresce também a avaliação de que o senador Angelo Coronel lançará candidatura independente ao Senado em 2026. O cenário possível é este: o PSD apoiaria a reeleição de Jerônimo Rodrigues; a base petista lançaria Wagner e Rui ao Senado; e o PSD, por sua vez, apresentaria Coronel como candidato próprio. Do ponto de vista da legislação, o movimento é viável.

