SEGUNDA MÃO

Compra e venda de produtos usados evitou emissões equivalentes a 4,6 milhões de viagens entre o Rio e São Paulo em marketplace

Geladeiras, freezers, máquinas de lavar e secadoras foram os produtos que mais evitaram emissões

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:00

Geladeiras foram os produtos de segunda mão que mais evitaram emissões Crédito: Arquivo CORREIO

A comercialização dos produtos usados evitaram uma potencial emissão de 519 mil toneladas de CO2e em 2024 nas plataformas do Crupo OLX, de acordo com o estudo Second Hand Effect (SHE). O relatório que ressalta a importância do mercado de segunda mão para a economia circular.

Esse montante é equivalente às emissões de CO2e de 4,6 milhões de viagens aéreas de ida e volta entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, ou da fabricação de 798 milhões de garrafas plásticas de 1,5L, ou de 41 milhões de pares de jeans.

O estudo foi realizado pela Vayuu, primeiro software automatizado do mundo a capacitar marcas e empresas do varejo a rastrear e reduzir, em tempo real, seus impactos ambientais e de carbono, com apoio da Adevinta, uma das empresas controladoras do Grupo OLX no Brasil.

A OLX soma 56 milhões de usuários por mês e mais de 330 mil anúncios de itens usados publicados diariamente e a tendência é que o segmento de compra e venda de produtos de segunda mão siga em expansão. “Os dados do SHE mostram o quanto a OLX e os brasileiros estão conectados com o propósito de promover um consumo mais consciente, que prolonga a vida útil dos produtos e também é fonte geradora de renda extra”, diz Olivier Aizac, CEO do Grupo OLX.

De acordo com o relatório, os produtos usados que mais evitaram emissões de CO2e foram as geladeiras e os freezers, com 135 mil toneladas de CO2e potencialmente evitados em 2024. Na sequência vem as máquinas de lavar e secadoras, que pouparam 51 mil toneladas de CO2e potencialmente emitidos para a atmosfera, seguido por notebooks, que evitaram a potencial emissão de 44 mil toneladas de CO2e.

Economia circular

O estudo analisou mais de 9 milhões de produtos vendidos, complementados por insights trazidos por mais de 14 mil usuários da OLX. Para a análise das informações, a Vaayu utilizou a abordagem ACV (Análise do Ciclo de Vida) consequencial, método reconhecido globalmente pela robustez no cálculo das emissões, que avalia impactos individuais e também os mais amplos.

A metodologia do SHE seguiu de perto as diretrizes do World Resource Institute, que considera fatores como emissões da produção e distribuição de um novo item, entendido como cenário alternativo; taxa de substituição, que é a métrica que avalia a probabilidade de um item de segunda mão substituir uma compra nova; e as emissões potencialmente geradas, que incluem etapas como entrega, embalagens e operações do marketplace.

Duas pesquisas com usuários foram incluídas no estudo: uma com compradores e outra com vendedores. Ambas com o objetivo de coletar dados para calcular as emissões potencialmente evitadas, e aprofundar a compreensão do comportamento desses atores em relação à taxa de substituição, logística de entrega, tipo e material de embalagem. Foram ouvidos mais de 14 mil usuários da OLX entre fevereiro e março de 2025.