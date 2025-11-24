Acesse sua conta
Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’

Homem que não teve o nome identificado colocou mensagem na porta de geladeira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:16

Homem colocou mensagem para colegas de trabalho
Homem colocou mensagem para colegas de trabalho Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma situação que aconteceu em um ambiente de trabalho chamou atenção nas redes sociais, gerando diversos comentários e piadas. O funcionário de uma empresa declarou guerra aos colegas de trabalho após ter o lanche roubado diversas vezes.

O homem que não teve o nome identificado colocou uma mensagem na geladeira da empresa. “Caro gatuno de comida, como o último recado não adiantou, resolvi jogarmos um jogo! A partir de agora, alguns produtos contém laxante e outros não! Eu sei quais são, e você? Que comecem os jogos”, escreveu em uma folha de papel impressa, que foi colada na porta da geladeira, com uma foto do boneco do filme “Jogos Mortais”.

Nos comentários, os internautas foram aos risos. “Onde eu trabalho, sumia leite ninho de uma colaboradora”, escreveu uma mulher. “Um divo”, escreveu outro com vários emojis de risos. “Eu queria que a minha geladeira fosse assim”, disse outro.

Por mais que seja engraçada, a situação que o funcionário passou é mais comum do que parece, e já ocorreu com outras pessoas em ambientes, e já chegou até mesmo a ser noticiado na TV, gerando desconforto e desconfiança no ambiente de trabalho.

Local de Trabalho

