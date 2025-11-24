HOMENAGEM

Amigos de Preta Gil transformam cinzas da cantora em diamante: ‘Pra sempre’

Joias foram feitas como forma de homenagem a artista

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:24

Joia foi encomendada por amigos de Preta Crédito: Reprodução | Instagram

Quando Preta Gil faleceu em julho deste ano, Gominho, um dos seus melhores amigos, preferiu se manter recluso e afirmou que a cantora era uma pessoa especial, e que o que vale é sua trajetória e legado deixado como marca. Preta Gil marcou a música, e principalmente a vida de pessoas especiais que estiveram ao seu redor.

De acordo com Malu Barbosa, amiga de Preta, a cantora achava chique virar joia, e assim foi feito. Por isso, nesta segunda-feira (24), Gominho, Malu e Duh Marino, também amigo de Preta, publicaram nas redes sociais registros dos diamantes produzidos com as cinzas da cantora.

As joias foram feitas StarGen Diamonds como forma de homenagem para a artista, que morreu, aos 50 anos, após complicações de um câncer no intestino. Duh Marino compartilhou a foto do diamante com os seguidores no story do Instagram. “Meu amor sempre comigo”, escreveu ele.

Em um momento de descontração, Gominho chegou a compartilhar nos stories do Instagram que um dos diamantes que ficou com ele, chegou a cair dentro do sofá. “Eu vou deixar bem guardadinho porque do jeito que eu sou lesado, eu vou perder, se fosse um diamante qualquer, mas é Preta”, disse.