INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Gilberto Gil e família processam padre por R$ 370 mil após ele debochar da fé de Preta Gil

Família Gil processa padre que debochou da fé de Preta Gil e de religiões afro-brasileiras

Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:41

Preta e Gilberto Gil Crédito: Reprodução

A família Gil entrou com uma ação judicial por danos morais contra o padre Danilo César, da paróquia São José, em Campina Grande (PB), após comentários considerados ofensivos feitos pelo religioso sobre Preta Gil e religiões afro-brasileiras. A ação, que pede uma indenização de R$ 370 mil, foi ajuizada na Justiça fluminense. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

O padre, em homilia transmitida ao vivo dias após a morte de Preta Gil em julho, classificou religiões afro-brasileiras como “forças ocultas” e ironizou a fé de Preta e de seu pai, Gilberto Gil, ao insinuar que os orixás não teriam “ressuscitado” a cantora. Trechos da fala incluem críticas diretas à crença de Gil: “Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê o poder desses orixás, que não ressuscitou Preta Gil? Pois é. E tem gente católica que pede a essas forças ocultas... Eu só queria que o diabo viesse e levasse.”

Preta Gil e o pai, Gilberto Gil 1 de 7