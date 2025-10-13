Acesse sua conta
Apresentador revela qual foi o pior famoso que já entrevistou: 'Foi um inferno'

Graham Norton contou que astro de Hollywood dormiu no meio da gravação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:08

Graham Norton no 'The Graham Norton Show'
Graham Norton no 'The Graham Norton Show' Crédito: Reprodução

Depois de quase duas décadas entrevistando grandes estrelas no famoso programa "The Graham Norton Show", da BBC, o apresentador Graham Norton revelou quem foi o pior convidado que já recebeu no sofá vermelho mais conhecido da televisão britânica.

O irlandês revelou que a participação de Mark Wahlberg - astro de Hollywood indicado ao Oscar e conhecido por filmes como "Ted" (2012), "Os Infiltrados" (2006), "Atirador" (2007) e "O Vencedor" (2010) - foi um verdadeiro pesadelo. O ator esteve na atração em 2013 como parte da divulgação do longa "Linha de Ação".

Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show'

Graham Norton e Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Graham Norton e Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Graham Norton no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Graham Norton no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
Graham Norton e Mark Wahlberg por Reprodução
Graham Norton no 'The Graham Norton Show' por Reprodução
1 de 9
Graham Norton e Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' por Reprodução

Segundo Graham, o artista parecia estar sob efeito de álcool ou outra substância e acabou atrapalhando os demais convidados ao longo do programa. Ele classificou a participação como "um inferno".

"Quando ele chegou, não parecia bêbado", disse o apresentador, durante o Henley Literary Festival. "Ele falou sobre o filme, contou algumas histórias sobre cenas de ação que deram errado… mas depois de uns 15 minutos, o que quer que estivesse no sistema dele fez efeito - e aí foi um inferno", continuou.

O comportamento de Wahlberg foi piorando com o passar do tempo. Ele interrompia os outros convidados constantemente e chegou até a cochilar no meio do programa, enquanto o ator Michael Fassbender contava uma história.

"Pensei: ‘Agora está indo bem, por que será?' Aí olhei pro Mark e ele estava dormindo. Então, é... a gente não incentiva isso", falou Graham, ao jornal "The Independent", ao relembrar o episódio".

Apesar do episódio desastroso, o apresentador segue em alta. A BBC confirmou que o programa foi renovado por mais três temporadas, garantindo novas entrevistas com celebridades de todo o mundo.

