TRABALHOSO

Apresentador revela qual foi o pior famoso que já entrevistou: 'Foi um inferno'

Graham Norton contou que astro de Hollywood dormiu no meio da gravação

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:08

Graham Norton no 'The Graham Norton Show' Crédito: Reprodução

Depois de quase duas décadas entrevistando grandes estrelas no famoso programa "The Graham Norton Show", da BBC, o apresentador Graham Norton revelou quem foi o pior convidado que já recebeu no sofá vermelho mais conhecido da televisão britânica.

O irlandês revelou que a participação de Mark Wahlberg - astro de Hollywood indicado ao Oscar e conhecido por filmes como "Ted" (2012), "Os Infiltrados" (2006), "Atirador" (2007) e "O Vencedor" (2010) - foi um verdadeiro pesadelo. O ator esteve na atração em 2013 como parte da divulgação do longa "Linha de Ação".

Mark Wahlberg no 'The Graham Norton Show' 1 de 9

Segundo Graham, o artista parecia estar sob efeito de álcool ou outra substância e acabou atrapalhando os demais convidados ao longo do programa. Ele classificou a participação como "um inferno".

"Quando ele chegou, não parecia bêbado", disse o apresentador, durante o Henley Literary Festival. "Ele falou sobre o filme, contou algumas histórias sobre cenas de ação que deram errado… mas depois de uns 15 minutos, o que quer que estivesse no sistema dele fez efeito - e aí foi um inferno", continuou.

O comportamento de Wahlberg foi piorando com o passar do tempo. Ele interrompia os outros convidados constantemente e chegou até a cochilar no meio do programa, enquanto o ator Michael Fassbender contava uma história.

"Pensei: ‘Agora está indo bem, por que será?' Aí olhei pro Mark e ele estava dormindo. Então, é... a gente não incentiva isso", falou Graham, ao jornal "The Independent", ao relembrar o episódio".