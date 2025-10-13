Acesse sua conta
Richarlyson se transforma em MC Belinha no Domingão e fala sobre liberdade e sexualidade

Ex-jogador surpreende ao se apresentar e emociona ao falar sobre aceitação e orgulho de sua sexualidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:09

Richarlyson brilha no Domingão como MC Belinha e celebra liberdade
Richarlyson brilha no Domingão como MC Belinha e celebra liberdade Crédito: Reprodução/TV Globo

Durante o Dança dos Famosos deste domingo (12), o ex-jogador Richarlyson surpreendeu o público ao surgir como MC Belinha, dançando funk com muito carisma e autenticidade. Além da performance, ele aproveitou o momento para falar sobre aceitação e representatividade.

“Quem está aqui é MC Belinha, o Richarlyson volta depois”, brincou o ex-atleta antes de se apresentar. Após a performance, ele emocionou o público com um discurso sobre liberdade e respeito. “Quando resolvi falar sobre minha sexualidade, ninguém da minha família apontou o dedo ou jogou pedra. Hoje, eu mostrei que você pode ser quem você quiser, sim”, declarou.

Ao longo da carreira, Richarlyson enfrentou ataques homofóbicos e só revelou publicamente ser bissexual após a aposentadoria dos campos. No Domingão, ele reforçou a importância de ocupar espaços com orgulho e autenticidade.

“Eu não posso entregar tudo. Preciso entregar mais que tudo”, completou, arrancando aplausos da plateia e de seus colegas de elenco.

Tags:

Richarlison Dança dos Famosos 2025

