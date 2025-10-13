Richarlyson se transforma em MC Belinha no Domingão e fala sobre liberdade e sexualidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 07:09
Durante o Dança dos Famosos deste domingo (12), o ex-jogador Richarlyson surpreendeu o público ao surgir como MC Belinha, dançando funk com muito carisma e autenticidade. Além da performance, ele aproveitou o momento para falar sobre aceitação e representatividade.
“Quem está aqui é MC Belinha, o Richarlyson volta depois”, brincou o ex-atleta antes de se apresentar. Após a performance, ele emocionou o público com um discurso sobre liberdade e respeito. “Quando resolvi falar sobre minha sexualidade, ninguém da minha família apontou o dedo ou jogou pedra. Hoje, eu mostrei que você pode ser quem você quiser, sim”, declarou.
Ao longo da carreira, Richarlyson enfrentou ataques homofóbicos e só revelou publicamente ser bissexual após a aposentadoria dos campos. No Domingão, ele reforçou a importância de ocupar espaços com orgulho e autenticidade.
“Eu não posso entregar tudo. Preciso entregar mais que tudo”, completou, arrancando aplausos da plateia e de seus colegas de elenco.