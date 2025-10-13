Acesse sua conta
Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados trocando beijos em iate na Califórnia

Cantora e ex-primeiro-ministro canadense reacendem rumores de romance durante passeio de luxo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:27

Katy Perry e Justin Trudeau
Katy Perry e Justin Trudeau Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados em clima de romance neste fim de semana na Califórnia. O casal foi visto trocando beijos e abraços a bordo do iate Caravelle, embarcação de 24 metros de propriedade da cantora. As imagens, divulgadas pelo Daily Mail, reacenderam rumores sobre um possível relacionamento entre a artista e o ex-primeiro-ministro do Canadá.

De acordo com testemunhas, Trudeau ajudou Katy a se equilibrar no deque, gesto que chamou atenção dos presentes, incluindo turistas de um barco de observação de baleias nas proximidades. “Não percebi com quem ela estava até ver a tatuagem no braço dele”, contou uma testemunha, referindo-se ao corvo Haida no braço esquerdo de Trudeau, símbolo da cultura indígena canadense.

O político canadense se separou de Sophie Grégoire no ano passado, após 18 anos de casamento, e é pai de três filhos. Já Katy Perry está solteira desde o fim do noivado com Orlando Bloom, com quem tem a filha Daisy Dove. Apesar do clima íntimo registrado nas fotos, nenhum dos dois comentou publicamente sobre o relacionamento até o momento, mas os fãs reagiram com surpresa e entusiasmo nas redes sociais.

Tags:

