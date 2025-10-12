CONFIRA

Sem Renault Logan: Uber retira modelos de carros e atualiza regras das categorias premium

Motoristas precisarão se adaptar a novos critérios de ano, modelo e avaliação.

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13:02

Renault Logan Crédito: Divulgação

A partir de 2026, motoristas de diversas cidades brasileiras terão que se adaptar a novas regras da Uber para as categorias Comfort e Black, que oferecem corridas com tarifas mais altas. As mudanças envolvem tanto a idade mínima dos veículos quanto a lista de modelos aceitos, impactando condutores que utilizam esses carros para aumentar a renda.

Segundo a Uber, a atualização das categorias premium foi baseada em pesquisas com os usuários e análises do mercado automotivo. “Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, informou a empresa em comunicado oficial.

Para a categoria Uber Black, os critérios em cada cidade incluem ano mínimo de fabricação e características dos veículos. Em Salvador, por exemplo, são aceitos carros fabricados a partir de 2026 (Virtus), 2023 (Duster, Nivus e City) e 2018 (demais modelos). Além disso, os veículos devem ter quatro portas, ar-condicionado e cores como preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Motoristas precisam ter mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi) e manter média mínima de avaliação de 4,85. Entre os modelos que deixarão de ser aceitos estão Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3X, Chery Tiggo 3, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC J3 Turin/iEV 40, a partir de 5 de janeiro de 2026.

Na categoria Uber Comfort, os veículos precisam atender a critérios de ano mínimo de fabricação: Etios Sedan, Voyage, Prisma e Logan a partir de 2019; Cobalt 2019; Argo e Polo 2023; demais modelos 2016. No entanto, o Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação. A média mínima de avaliação exigida para motoristas é de 4,80, exceto nas cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre, onde permanece 4,85.

Em Feira de Santana, os veículos com ano de fabricação anterior a 2018 não serão mais aceitos na Uber Black, incluindo modelos como Citroën Basalt e Renault Kardian. Para a Uber Comfort, os critérios de anos mínimos seguem a mesma lógica, e o Logan será removido totalmente da lista a partir de 6 de julho de 2026, assim como em outras cidades do país.

Além dos critérios de modelo e ano, os veículos de Uber Comfort devem ter ar-condicionado e quatro portas. Para continuar recebendo solicitações, motoristas precisam ter feito mais de 100 viagens em outras categorias da plataforma (exceto Uber Moto, Envios e Táxi) e manter a média mínima de avaliação exigida, que varia entre 4,80 e 4,85 conforme a cidade.

A Uber ressaltou que, a partir de 2026, os critérios de elegibilidade priorizarão espaço interno, ano e modelo dos veículos, e não mais o tamanho do porta-malas. Para motoristas que precisarem trocar de veículo devido às mudanças, a empresa oferece parcerias de aluguel e compra de carros.