Sem Renault Logan: Uber retira modelos de carros e atualiza regras das categorias premium

Motoristas precisarão se adaptar a novos critérios de ano, modelo e avaliação.

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13:02

Renault Logan
Renault Logan Crédito: Divulgação

A partir de 2026, motoristas de diversas cidades brasileiras terão que se adaptar a novas regras da Uber para as categorias Comfort e Black, que oferecem corridas com tarifas mais altas. As mudanças envolvem tanto a idade mínima dos veículos quanto a lista de modelos aceitos, impactando condutores que utilizam esses carros para aumentar a renda.

Segundo a Uber, a atualização das categorias premium foi baseada em pesquisas com os usuários e análises do mercado automotivo. “Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, informou a empresa em comunicado oficial.

Para a categoria Uber Black, os critérios em cada cidade incluem ano mínimo de fabricação e características dos veículos. Em Salvador, por exemplo, são aceitos carros fabricados a partir de 2026 (Virtus), 2023 (Duster, Nivus e City) e 2018 (demais modelos). Além disso, os veículos devem ter quatro portas, ar-condicionado e cores como preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Motoristas precisam ter mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi) e manter média mínima de avaliação de 4,85. Entre os modelos que deixarão de ser aceitos estão Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3X, Chery Tiggo 3, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC J3 Turin/iEV 40, a partir de 5 de janeiro de 2026.

Mudanças no Uber Black e Uber Comfort

Mudanças no Uber Black incluem Salvador
Para o Uber Black, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos.
Modelos que não serão mais aceitos no Uber Black, independentemente do ano de fabricação
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo:
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Modelo que não será mais aceito a partir de Julho de 2026, independentemente do ano de fabricação, no Uber Comfort
1 de 11
Mudanças no Uber Black incluem Salvador por Divulgação

Na categoria Uber Comfort, os veículos precisam atender a critérios de ano mínimo de fabricação: Etios Sedan, Voyage, Prisma e Logan a partir de 2019; Cobalt 2019; Argo e Polo 2023; demais modelos 2016. No entanto, o Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação. A média mínima de avaliação exigida para motoristas é de 4,80, exceto nas cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre, onde permanece 4,85.

Em Feira de Santana, os veículos com ano de fabricação anterior a 2018 não serão mais aceitos na Uber Black, incluindo modelos como Citroën Basalt e Renault Kardian. Para a Uber Comfort, os critérios de anos mínimos seguem a mesma lógica, e o Logan será removido totalmente da lista a partir de 6 de julho de 2026, assim como em outras cidades do país.

Além dos critérios de modelo e ano, os veículos de Uber Comfort devem ter ar-condicionado e quatro portas. Para continuar recebendo solicitações, motoristas precisam ter feito mais de 100 viagens em outras categorias da plataforma (exceto Uber Moto, Envios e Táxi) e manter a média mínima de avaliação exigida, que varia entre 4,80 e 4,85 conforme a cidade.

A Uber ressaltou que, a partir de 2026, os critérios de elegibilidade priorizarão espaço interno, ano e modelo dos veículos, e não mais o tamanho do porta-malas. Para motoristas que precisarem trocar de veículo devido às mudanças, a empresa oferece parcerias de aluguel e compra de carros.

As diferenças entre os modelos aceitos em cada cidade existem porque a Uber adapta a lista à realidade local, considerando fatores como população, trânsito e contexto de uso da plataforma. A revisão periódica, segundo a empresa, é essencial para manter a categoria atrativa e estimular a adesão dos usuários.

