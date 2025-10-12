12 DE OUTUBRO

Por que São Carlo Acutis é celebrado no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida

Novo santo millenial agora divide data de fé com a padroeira do Brasil

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13:21

Carlo Acustis e Nossa Senhora Aparecida Crédito: Shutterstock

A celebração de 12 de outubro, tradicionalmente dedicada a Nossa Senhora Aparecida, ganhou um novo significado neste ano. A data passa a marcar também a festa litúrgica de São Carlo Acutis, primeiro santo da geração millennial, canonizado em setembro de 2025.

A escolha não foi por acaso. Três coincidências reforçam a ligação entre o jovem italiano e a padroeira do Brasil: ele morreu em um 12 de outubro, em 2006, vítima de leucemia; era devoto de Nossa Senhora, incentivando o hábito de rezar o terço diariamente; e o primeiro milagre reconhecido pela Igreja em seu nome também aconteceu em um 12 de outubro, durante uma celebração à padroeira brasileira.

Carlos Acutis, o santo millenial 1 de 8

O milagre que levou à canonização

O caso aconteceu em 2013 e teve como protagonista o menino Matheus Vianna, então com três anos. Ele nasceu com uma má formação chamada pâncreas anular, condição rara que causava vômitos constantes, perda de peso e pneumonias frequentes.

Na data da celebração de Nossa Senhora Aparecida, a família levou o garoto a uma capela onde estava exposta uma relíquia de Carlo Acutis - um pedaço da camiseta usada por ele. Após as orações, Matheus voltou para casa, pediu comida e, pela primeira vez, comeu sem passar mal. Dias depois, exames mostraram que o problema havia desaparecido sem explicação médica.

O episódio foi reconhecido pela Igreja Católica como o primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis e abriu caminho para sua canonização.

O padroeiro da internet

Canonizado em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis ganhou o título de padroeiro da internet por usar seu talento em computação para divulgar a fé católica. Desde cedo, aprendeu a programar e criou sites sobre milagres eucarísticos.

Morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia. Sua história, marcada pela fé e pela linguagem digital, o transformou em inspiração para jovens católicos.

A mãe do santo, Antonia Salzano, contou à Reuters que o filho tinha uma vida comum, mas uma fé fora do comum: “Carlo era uma criança comum como os outros. Brincava, tinha amigos, ia à escola. Mas a qualidade extraordinária dele foi ter aberto o coração para Jesus e colocado Jesus em primeiro lugar na vida.”