Homem corta pescoço de artista após se irritar com música no Rio de Janeiro

Metrópoles
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 15:05
Um homem de 67 anos foi preso preventivamente na última sexta-feira (10) suspeito de ser o responsável por atacar um artista de rua na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 2 de setembro deste ano.
O suspeito foi localizado por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia, no bairro de Santa Teresa, na região do Centro da cidade. De acordo com a investigação, a vítima é conhecida na região da Lapa por cantar pelas ruas utilizando uma caixa de som e um microfone.
Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.