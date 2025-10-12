CRIME

Homem corta pescoço de artista após se irritar com música no Rio de Janeiro

Suspeito foi preso na sexta-feira (10)

Metrópoles

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 15:05

Prisão de suspeito aconteceu no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/PM RJ

Um homem de 67 anos foi preso preventivamente na última sexta-feira (10) suspeito de ser o responsável por atacar um artista de rua na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 2 de setembro deste ano.

O suspeito foi localizado por policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia, no bairro de Santa Teresa, na região do Centro da cidade. De acordo com a investigação, a vítima é conhecida na região da Lapa por cantar pelas ruas utilizando uma caixa de som e um microfone.