VIOLÊNCIA

Ataque com mais de 20 tiros deixa três feridos no centro de cidade na Bahia

Carro foi alvejado em feira no centro de Ibotirama

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 14:35

Ataque é registrado em Ibotirama (BA) Crédito: Reprodução

Uma cena de violência chocou os moradores da cidade de Ibotirama, na região do Vale do São Francisco, na Bahia. Um carro foi alvejado por criminosos durante a manhã de sábado (11). Três pessoas, entre elas uma criança, foram baleadas.

O ataque aconteceu na Praça Ives de Oliveira, em frente à uma feira da cidade. Vídeos enviados ao CORREIO mostram o motorista do veículo, uma caminhonete prata, ferido. Além dele, uma mulher e uma criança também foram baleadas. Moradores afirmam que o trio vítima do ataque não mora na cidade. Eles seriam de Ibimirim, em Pernambuco.

As vítimas estavam em um carro quando foram surpreendidas por suspeitos armados, que estavam em outro veículo. Ao se aproximarem, os suspeitos efetuaram disparos contra e fugiram do local.

O ataque assustou os moradores de Ibotirama, que socorreram a criança vítima dos disparos de arma de fogo. O homem e a mulher foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Regional do Velho Chico, em Ibotirama.