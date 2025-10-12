CRIME

Acusado de estupro contra enteada é preso em festa no interior da Bahia

Homem teria cometido crimes sexuais contra a enteada

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:53

Homem foi preso em festa no interior do estado Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem, de 38 anos, foi preso na madrugada de sábado (11) ao ser localizado pela polícia em uma festa na cidade de Ribeira do Pombal, na região nordeste da Bahia. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria enteada.

Após o recebimento de informações sobre a presença do homem no local, uma equipe da Delegacia Territorial (DT/Ribeira do Pombal) realizou diligências e efetuou a prisão. O mandado foi expedido pela Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Cícero Dantas.