Acusado de estupro contra enteada é preso em festa no interior da Bahia

Homem teria cometido crimes sexuais contra a enteada

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:53

Homem foi preso em festa no interior do estado
Homem foi preso em festa no interior do estado Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem, de 38 anos, foi preso na madrugada de sábado (11) ao ser localizado pela polícia em uma festa na cidade de Ribeira do Pombal, na região nordeste da Bahia. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria enteada. 

Após o recebimento de informações sobre a presença do homem no local, uma equipe da Delegacia Territorial (DT/Ribeira do Pombal) realizou diligências e efetuou a prisão. O mandado foi expedido pela Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Cícero Dantas.

O homem é investigado por ter abusado sexualmente da enteada, portadora de deficiência intelectual, à época com 23 anos. O crime ocorreu em 2020. O suspeito passou por exames legais e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

