Duas pessoas morrem e três são baleadas em ataque na Bahia

Elis Freire
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 14:32
Duas pessoas foram assassinadas e três ficaram feridas em um ataque violento a um bar em Jiquiriçá, município do interior da Bahia localizado a 173 km de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, agentes da 99ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência na Rua Lourival Jacobina de Brito e ao chegarem ao local encontraram cinco pessoas feridas por disparos de arma de fogo.
Ainda segundo a corporação, duas vítimas foram socorridas pelo Samu tiveram o óbito constatado no local, enquanto as outras três foram socorridas por locais a uma unidade de saúde da região. Não há informação sobre o estado de saúde dos baleados nem confirmação das identidades das vítimas.
Polícia Militar da Bahia
"A área foi isolada e o DPT acionado para a realização da perícia. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil", informou nota da PM.
Após o ocorrido, o prefeito do município, Lucas de Deraldo (PSB), e o Vice-Prefeito Raimundinho (PSD), informaram que o evento "Gestão em Festa", que estava previsto para acontecer neste sábado (13), foi cancelado.
"Foi adiado em razão do triste ocorrido registrado no município na madrugada de hoje. Diante deste momento de profunda comoção, comunicamos que o evento será realizado na próxima segunda-feira, dia 15. Desde já, agradecem a compreensão de todos", anunciaram em comunicado.