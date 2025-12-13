JIQUIRIÇÁ

Duas pessoas morrem e três são baleadas em ataque na Bahia

Autoria do crime e motivação são investigadas pela Polícia Civil; caso aconteceu na madrugada deste sábado (13)

Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 14:32

Ataque a tiros Crédito: Free Pik

Duas pessoas foram assassinadas e três ficaram feridas em um ataque violento a um bar em Jiquiriçá, município do interior da Bahia localizado a 173 km de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, agentes da 99ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência na Rua Lourival Jacobina de Brito e ao chegarem ao local encontraram cinco pessoas feridas por disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a corporação, duas vítimas foram socorridas pelo Samu tiveram o óbito constatado no local, enquanto as outras três foram socorridas por locais a uma unidade de saúde da região. Não há informação sobre o estado de saúde dos baleados nem confirmação das identidades das vítimas.

"A área foi isolada e o DPT acionado para a realização da perícia. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil", informou nota da PM.

Festa cancelada

Após o ocorrido, o prefeito do município, Lucas de Deraldo (PSB), e o Vice-Prefeito Raimundinho (PSD), informaram que o evento "Gestão em Festa", que estava previsto para acontecer neste sábado (13), foi cancelado.