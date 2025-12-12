Acesse sua conta
Suspeito de envolvimento na execução de taxista no Rio Grande do Sul é preso na Bahia

Homem alvo de investigação sobre a morte de Renan Miotto foi localizado após troca de informações entre polícias

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:24

Taxista foi morto no RS em setembro
Taxista foi morto no RS em setembro Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira (12) no município de Iraquara, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Ele é suspeito de participação na morte do taxista Renan Miotto, 40, ocorrida em 17 de setembro, no Rio Grande do Sul. 

O alvo era procurado pela Justiça gaúcha e foi localizado após articulação entre equipes da Polícia Civil, através do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Diamantina), da Polícia Militar baiana e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, responsável pelo inquérito que apura o homicídio e a ocultação do cadáver da vítima.

Segundo a investigação, o homem detido teria participação direta no crime e seria integrante de um grupo criminoso atuante no estado gaúcho, também vinculado ao tráfico de drogas.

A prisão integra a Operação Taxímetro, realizada nesta semana em ação conjunta entre forças de segurança da Bahia e do Rio Grande do Sul, que resultou em outras três prisões em Marau, além de buscas e apreensões relacionadas ao caso.

O veículo do taxista foi localizado incendiado e com vestígios de sangue. A operação cumpriu mandados de busca, realizou prisões preventivas e efetuou prisões em flagrante por tráfico de drogas e por porte ou posse de arma de fogo de uso restrito.

