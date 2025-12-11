Criança de 11 anos é baleada pelo próprio pai por engano na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:55
Um menino de 11 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro de espingarda na quarta-feira (10), no bairro Mineração, na cidade baiana de Valente. A Polícia Militar confirmou que o disparo foi efetuado de forma acidental pelo pai do garoto.
Militares do 16º Batalhão de Polícia Militar foram acionados por funcionários do Hospital Municipal de Valente para averiguar o fato de que uma criança ferida por disparo de arma de fogo.
No local, os militares mantiveram contato com o pai da vítima, que confirmou o disparo acidental. O Conselho Tutelar foi acionado para tomada de medidas cabíveis. Procurada, a Polícia Civil disse que não possui registro da ocorrência.