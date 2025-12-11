Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de 11 anos é baleada pelo próprio pai por engano na Bahia

Policiais militares foram acionados para a ocorrência

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:55

Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um menino de 11 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro de espingarda na quarta-feira (10), no bairro Mineração, na cidade baiana de Valente. A Polícia Militar confirmou que o disparo foi efetuado de forma acidental pelo pai do garoto.

Militares do 16º Batalhão de Polícia Militar foram acionados por funcionários do Hospital Municipal de Valente para averiguar o fato de que uma criança ferida por disparo de arma de fogo.

No local, os militares mantiveram contato com o pai da vítima, que confirmou o disparo acidental. O Conselho Tutelar foi acionado para tomada de medidas cabíveis. Procurada, a Polícia Civil disse que não possui registro da ocorrência. 

Leia mais

Imagem - Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Imagem - Jovem é sequestrada na porta de casa e morta a tiros na Região Metropolitana

Jovem é sequestrada na porta de casa e morta a tiros na Região Metropolitana

Imagem - Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

Mais recentes

Imagem - O Santo Antônio Além do Carmo todo dia lhe diz: “aproveite, que só se vive uma vez”

O Santo Antônio Além do Carmo todo dia lhe diz: “aproveite, que só se vive uma vez”
Imagem - Ministro anuncia data para retomada do fluxo de ônibus e caminhões na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Ministro anuncia data para retomada do fluxo de ônibus e caminhões na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
Imagem - Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'
02

Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'

Imagem - Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros
03

Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora