SUSTO

Criança de 11 anos é baleada pelo próprio pai por engano na Bahia

Policiais militares foram acionados para a ocorrência

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:55

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um menino de 11 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro de espingarda na quarta-feira (10), no bairro Mineração, na cidade baiana de Valente. A Polícia Militar confirmou que o disparo foi efetuado de forma acidental pelo pai do garoto.

Militares do 16º Batalhão de Polícia Militar foram acionados por funcionários do Hospital Municipal de Valente para averiguar o fato de que uma criança ferida por disparo de arma de fogo.