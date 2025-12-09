Jovem é sequestrada na porta de casa e morta a tiros na Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 19:50
Uma jovem de 20 anos foi alvo de um sequestro enquanto estava na porta de casa, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo dela foi encontrado horas depois, na manhã da última segunda-feira (8).
A vítima foi identificada como Flavyanne de Almeida da Silva. Seu corpo foi encontrado em uma região de mata, na localidade de Tererê, em Catu de Abrantes, distrito de Camaçari. Segundo apurado pela Polícia Civil, a vítima teria sido sequestrada por homens armados.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Ainda não foram identificados a autoria e a motivação para o crime.