Jovem é sequestrada na porta de casa e morta a tiros na Região Metropolitana

Corpo foi encontrado horas depois, na manhã da última segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 19:50

Flavyanne de Almeida da Silva
Flavyanne de Almeida da Silva Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma jovem de 20 anos foi alvo de um sequestro enquanto estava na porta de casa, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo dela foi encontrado horas depois, na manhã da última segunda-feira (8).

A vítima foi identificada como Flavyanne de Almeida da Silva. Seu corpo foi encontrado em uma região de mata, na localidade de Tererê, em Catu de Abrantes, distrito de Camaçari. Segundo apurado pela Polícia Civil, a vítima teria sido sequestrada por homens armados.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Ainda não foram identificados a autoria e a motivação para o crime.

