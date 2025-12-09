Acesse sua conta
Mulher é presa por aplicar golpe do falso emprego em 300 pessoas e acumular R$ 50 mil

Vítimas eram induzidas a comprar uniformes do grupo ao custo aproximado de R$ 200

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:25

Suspeita de golpe foi presa nesta terça-feira (9)
Suspeita de golpe foi presa nesta terça-feira (9) Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira (9), na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Ela é investigada por um esquema de estelionato que vitimou ao menos 300 pessoas. A suspeita foi detida na 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, durante a Operação Infiel.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 36 anos, identificada apenas pelas iniciais J. S. P., era responsável por recrutar candidatos para prestação de serviços em casas de temporada na região. Segundo as investigações, ela pode ter arrecadado mais de R$ 50 mil com a prática criminosa.

As vítimas eram levadas a acreditar que seriam contratadas e, para uma suposta “padronização dos serviços”, eram induzidas a comprar uniformes do grupo, ao custo aproximado de R$ 200, conforme aponta a polícia.

Para conferir credibilidade ao golpe, a suspeita utilizou o nome de uma autoridade policial de Trancoso, alegando ter intimidade com o oficial e afirmando ainda que os uniformes seriam entregues na Delegacia Territorial de Trancoso. Após o pagamento, no entanto, nenhuma contratação era efetivada e os valores não eram devolvidos.

O caso segue sob investigação da 3ª Delegacia Territorial de Trancoso, que agora busca identificar outras possíveis vítimas, esclarecer todos os detalhes do esquema e responsabilizar os envolvidos.

