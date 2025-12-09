JULGAMENTO

Absolvição do influenciador Iuri Sheik é anulada pela Justiça baiana

Ministério Público argumentou que a tese de legítima defesa contrariava as provas colhidas no processo

Quase seis meses após a decisão que absolveu o influenciador Iuri Sheik, a Justiça baiana decidiu anular a sentença e determinar um novo julgamento. A apelação do Ministério Público da Bahia (MPBA) foi votada nesta terça-feira (9). De acordo com o documento, o MPBA ingressou com uma apelação para anular a tese da defesa que argumentava que Iuri agiu em legítima defesa. Todos os sete jurados presentes no julgamento, que ocorreu em maio deste ano, no Fórum de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo baiano onde o empresário foi morto, votaram a favor da absolvição.

Na apelação, o MPBA argumentou que a tese de legítima defesa contraria as provas produzidas ao longo do processo. As provas e os depoimentos de testemunhas colhidos, segundo o órgão, apontam que o crime teria sido motivado pela recusa de um aperto de mão por parte da vítima, William Oliveira, que na época tinha 27 anos e era empresário da banda Black Style, o que seria uma “atitude claramente incapaz de justificar qualquer reação violenta, e muito menos letal”. Para o Ministério Público, o comportamento de Iuri teria sido desproporcional à reação de William.

“A prova testemunhal é uníssona em apontar que o primeiro disparo ocorreu de maneira inesperada, surpreendendo a vítima, que, após ser alvejada, não teve qualquer condição de reação, caindo ao solo. Mesmo assim, o réu se aproximou, afastou a vítima com o pé e manteve terceiros à distância, apontando a arma para as pessoas presentes”, diz um trecho da argumentação ministerial.

O crime ocorreu em 2019. A vítima foi baleada durante uma briga em uma festa de paredão no São João. O Ministério Público argumentou que o crime teve motivo fútil, pois William teria se recusado a cumprimentar Sheik, que se irritou. Testemunhas afirmaram que Iuri deu um primeiro tiro na vítima, que caiu no chão ao lado do carro do acusado, e depois disparou uma segunda vez. Na sequência, ele teria afastado o corpo de William com o pé e saído do local com o veículo.

"As testemunhas foram categóricas em afirmar que não houve discussão, ameaça, agressão ou perseguição da vítima contra o réu; William apenas recusou-se a cumprimentar o acusado e, logo após tal recusa, foi surpreendido pelos disparos, sem qualquer agressão atual ou iminente." Ministério Público da Bahia

Em junho de 2019, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que Iuri Sheik confessou ter atirado na vítima, depois que William proferiu xingamentos quando Sheik tentou cumprimentá-lo na festa. Após ser baleado duas vezes no peito, William foi socorrido e foi internado. Ele morreu três dias depois e deixou três filhas que tinham, na época, 13 e 11 anos, além de uma recém-nascida de 40 dias.