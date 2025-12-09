ASTROLOGIA

Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

O peso diminui, a visão abre e um novo ritmo começa a surgir

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:00

Depois de hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro, três signos começam a sentir um fluxo diferente no ar: mais leve, mais claro e muito mais alinhado com o que realmente importa. O que estava travado encontra direção, o que pesava perde força, e esses signos finalmente recuperam o controle do próprio caminho. A vida fica mais simples e faz sentido de novo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Hoje você entende exatamente onde vinha depositando energia demais e onde precisava se posicionar com mais firmeza. Ao reconhecer o que depende de você e o que já não vale insistir, a pressão interna começa a cair. Você deixa de esperar que algo externo resolva sua vida e decide agir por conta própria, do seu jeito. A partir daqui, tudo fica mais leve porque você para de lutar contra o fluxo e passa a caminhar com verdade.

Dica cósmica: Assuma o que é seu, solte o que não é.

Libra: Hoje você enxerga onde estava tentando equilibrar o que simplesmente não tinha equilíbrio possível. Essa percepção te devolve um senso enorme de liberdade e autocomando. Você percebe que não precisa aceitar todas as concessões, muito menos se elas custam sua paz. Ao recuperar seu centro, a vida clareia na mesma hora. As próximas escolhas serão mais sinceras, diretas e leves.

Dica cósmica: Diga “não” antes de se perder tentando agradar.

Sagitário: Hoje você reencontra a direção que parecia apagada. Um estalo interno mostra onde você vinha dispersando energia e como pode retomar o foco sem esforço. A motivação volta de forma natural e te lembra da sua capacidade de recomeçar rápido. A partir desta virada, tudo fica mais objetivo, produtivo e animado. Você volta a acreditar nos próprios caminhos, e isso muda tudo.

Dica cósmica: Siga o impulso que reacende a sua vontade.