MACONHA

Mulher é flagrada tentando entrar em presídio na Bahia com droga escondida na região íntima

Caso aconteceu no Conjunto Penal de Eunápolis, nesta segunda-feira (8)

Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:03

Objeto continha 165 gramas de substância análoga à maconha Crédito: Divulgação/Seap

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Conjunto Penal de Eunápolis com maconha introduzida na região anal. O caso aconteceu na segunda-feira (8). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a tentativa de entrar com o material ilícito na unidade foi detectada pelo Bodyscan, o escaneamento corporal.

A mulher é acompanhante de um custodiado da unidade. O equipamento de escaneamento identificou um objeto em formato cilíndrico na região anal da visitante. Após a abordagem, foi constatado que se tratava de involucro com 165 gramas de substância análoga à maconha.

Ainda segundo a Seap, a mulher afirmou que a substância seria utilizada por ela e pelo companheiro.