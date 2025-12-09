Mulher é flagrada tentando entrar em presídio na Bahia com droga escondida na região íntima

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:03
Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Conjunto Penal de Eunápolis com maconha introduzida na região anal. O caso aconteceu na segunda-feira (8). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a tentativa de entrar com o material ilícito na unidade foi detectada pelo Bodyscan, o escaneamento corporal.
A mulher é acompanhante de um custodiado da unidade. O equipamento de escaneamento identificou um objeto em formato cilíndrico na região anal da visitante. Após a abordagem, foi constatado que se tratava de involucro com 165 gramas de substância análoga à maconha.
Ainda segundo a Seap, a mulher afirmou que a substância seria utilizada por ela e pelo companheiro.
Tanto a visitante quanto o detento foram levados à Delegacia de Polícia de Eunápolis, além do material apreendido. Além disso, foi determinada a sanção administrativa de cancelamento do cartão de visitante, bem como a abertura de Procedimento Disciplinar (PD) para apuração da conduta do custodiado envolvido.