Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é flagrada tentando entrar em presídio na Bahia com droga escondida na região íntima

Caso aconteceu no Conjunto Penal de Eunápolis, nesta segunda-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 22:03

Objeto continha 165 gramas de substância análoga à maconha
Objeto continha 165 gramas de substância análoga à maconha Crédito: Divulgação/Seap

Uma mulher foi flagrada tentando entrar no Conjunto Penal de Eunápolis com maconha introduzida na região anal. O caso aconteceu na segunda-feira (8). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a tentativa de entrar com o material ilícito na unidade foi detectada pelo Bodyscan, o escaneamento corporal.

A mulher é acompanhante de um custodiado da unidade. O equipamento de escaneamento identificou um objeto em formato cilíndrico na região anal da visitante. Após a abordagem, foi constatado que se tratava de involucro com 165 gramas de substância análoga à maconha.

Ainda segundo a Seap, a mulher afirmou que a substância seria utilizada por ela e pelo companheiro.

Tanto a visitante quanto o detento foram levados à Delegacia de Polícia de Eunápolis, além do material apreendido. Além disso, foi determinada a sanção administrativa de cancelamento do cartão de visitante, bem como a abertura de Procedimento Disciplinar (PD) para apuração da conduta do custodiado envolvido.

Leia mais

Imagem - Traficante do CV é preso por envolvimento em execução de motorista de app em Eunápolis

Traficante do CV é preso por envolvimento em execução de motorista de app em Eunápolis

Imagem - Mulher é presa por integrar facção e participar de sequestros e mortes em Eunápolis

Mulher é presa por integrar facção e participar de sequestros e mortes em Eunápolis

Imagem - Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Primeiro foragido do presídio de Eunápolis é recapturado nove meses após fuga

Tags:

Eunápolis Drogas Maconha Preso Presídio

Mais recentes

Imagem - Ilê Aiyê seleciona finalistas do concurso Deusa do Ébano 2026

Ilê Aiyê seleciona finalistas do concurso Deusa do Ébano 2026
Imagem - Mulher é presa por aplicar golpe do falso emprego em 300 pessoas e acumular R$ 50 mil

Mulher é presa por aplicar golpe do falso emprego em 300 pessoas e acumular R$ 50 mil
Imagem - Absolvição do influenciador Iuri Sheik é anulada pela Justiça baiana

Absolvição do influenciador Iuri Sheik é anulada pela Justiça baiana

MAIS LIDAS

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
01

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos
02

Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos

Imagem - Resultado da Quina 6898, desta terça-feira (9)
03

Resultado da Quina 6898, desta terça-feira (9)

Imagem - Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)
04

Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)