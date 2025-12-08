DROGA

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha na Região Metropolitana de Salvador

Droga foi localizada em Simões Filho durante o final de semana

Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:58

Droga estava dividida em tabletes Crédito: Divulgação

Quase uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar no último domingo (7), na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Os militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para averiguar denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado como local de armazenamento de drogas na região.