Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha na Região Metropolitana de Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:58
Quase uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar no último domingo (7), na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
Os militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para averiguar denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado como local de armazenamento de drogas na região.
No local, indivíduos suspeitos fugiram ao perceberem a presença da polícia, e deixaram para trás mais de 300 tabletes de maconha e um caderno de anotações. Todo o material foi apresentado na Central de Flagrantes de Simões Filho e passará por perícia.