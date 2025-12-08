TRAGÉDIA

Fundador da marca de biscoitos Kigoma morre em acidente em estrada da Bahia

Honorato da Silva, o “Noratinho”, dirigia uma Kombi quando ocorreu a colisão

O empresário Honorato da Silva, criador da tradicional marca de biscoitos Kigoma, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após se envolver em um grave acidente na BR-101, entre os municípios de Conceição do Almeida e Dom Macedo Costa, no Recôncavo Baiano. Ele conduzia uma Kombi que acabou colidindo com um caminhão e dois carros de passeio. As causas da batida ainda não foram determinadas.

De acordo com informações do g1, Honorato, conhecido carinhosamente como “Noratinho”, seguia em direção a Feira de Santana quando ocorreu o acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que outras duas pessoas que estavam em veículos atingidos ficaram feridas e foram levadas para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi divulgado.

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. O corpo do empresário foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade para realização da necropsia. Segundo a Polícia Civil, depoimentos estão sendo coletados para esclarecer o que provocou a colisão e identificar possíveis responsabilidades.

A Biscoitos Kigoma divulgou uma nota lamentando a morte do fundador. No texto, a empresa afirmou que se une “em oração e silêncio” e destacou que Honorato deixa um legado marcado por amor, caráter e exemplo. O comunicado também presta solidariedade à esposa, Dona Rose, aos familiares e a todos os que sentem a perda, desejando força e consolo nesse momento de dor.

Leia a nota completa abaixo:

Hoje nos unimos em oração e silêncio.



Com o coração apertado, nos despedimos do Sr. Honorato da Silva, um homem que parte deixando um legado de amor, caráter e exemplo.

Que Deus, em Sua infinita bondade, receba sua alma nos braços da eternidade e conforte Dona Rose, seus familiares e todos que sentem essa dor. Que a fé seja abrigo, que o amor seja força e que as lembranças sigam vivas para sempre.