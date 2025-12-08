TRAGÉDIA

Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

Phablo Gabriel Pereira Brito, o Gabão, morreu mesmo após atendimento

Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha Crédito: Reprodução

O motociclista Phablo Gabriel Pereira Brito, conhecido como Gabão Brito, morreu na manhã deste domingo (7) durante o 10º Trilhão da Confraternização de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, sudoeste da Bahia. O jovem era morador de Marcionílio Souza, na Chapada Diamantina, e participava do percurso quando sofreu o acidente.

De acordo com informações iniciais, Phablo perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. No impacto, um galho atingiu o pescoço do piloto. Ele chegou a receber atendimento ainda no local do evento, mas não resistiu aos ferimentos. A organização suspendeu a trilha após o ocorrido.

A Prefeitura de Marcionílio Souza divulgou uma nota lamentando profundamente a morte do jovem e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Moradores também se mobilizaram nas redes sociais, deixando mensagens emocionadas. “Tão novo, com uma família linda… inacreditável. Deus conforte os familiares”, escreveu uma seguidora.