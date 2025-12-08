Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

Phablo Gabriel Pereira Brito, o Gabão, morreu mesmo após atendimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:58

Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha
Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha Crédito: Reprodução

O motociclista Phablo Gabriel Pereira Brito, conhecido como Gabão Brito, morreu na manhã deste domingo (7) durante o 10º Trilhão da Confraternização de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, sudoeste da Bahia. O jovem era morador de Marcionílio Souza, na Chapada Diamantina, e participava do percurso quando sofreu o acidente.

De acordo com informações iniciais, Phablo perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. No impacto, um galho atingiu o pescoço do piloto. Ele chegou a receber atendimento ainda no local do evento, mas não resistiu aos ferimentos. A organização suspendeu a trilha após o ocorrido.

Gabão morreu em trilha na Bahia

Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha por Reprodução
Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha por Reprodução
Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha por Reprodução
Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha por Reprodução
1 de 4
Gabão morreu depois de bater moto em árvore no meio de uma trilha por Reprodução

A Prefeitura de Marcionílio Souza divulgou uma nota lamentando profundamente a morte do jovem e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Moradores também se mobilizaram nas redes sociais, deixando mensagens emocionadas. “Tão novo, com uma família linda… inacreditável. Deus conforte os familiares”, escreveu uma seguidora.

Em respeito à memória de Phablo e de Maria de Oliveira Santos — falecida no mesmo fim de semana —, a Prefeitura decretou luto oficial. Em comunicado, informou que todas as atividades da administração municipal e repartições públicas estarão suspensas nesta segunda-feira (8).

Leia mais

Imagem - Acidente deixa mototaxista morto em estrada da Bahia; motorista tenta fugir e recusa bafômetro

Acidente deixa mototaxista morto em estrada da Bahia; motorista tenta fugir e recusa bafômetro

Imagem - Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Imagem - Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Tags:

Bahia Acidente Trilha Morte

Mais recentes

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
Imagem - Credenciamento de veículos de moradores para acesso às áreas do Carnaval encerra hoje (8); veja passo a passo

Credenciamento de veículos de moradores para acesso às áreas do Carnaval encerra hoje (8); veja passo a passo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
01

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
03

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro