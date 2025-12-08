Jovem morre após perder controle de moto e bater em árvore durante trilha na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:58
O motociclista Phablo Gabriel Pereira Brito, conhecido como Gabão Brito, morreu na manhã deste domingo (7) durante o 10º Trilhão da Confraternização de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, sudoeste da Bahia. O jovem era morador de Marcionílio Souza, na Chapada Diamantina, e participava do percurso quando sofreu o acidente.
De acordo com informações iniciais, Phablo perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. No impacto, um galho atingiu o pescoço do piloto. Ele chegou a receber atendimento ainda no local do evento, mas não resistiu aos ferimentos. A organização suspendeu a trilha após o ocorrido.
Gabão morreu em trilha na Bahia
A Prefeitura de Marcionílio Souza divulgou uma nota lamentando profundamente a morte do jovem e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Moradores também se mobilizaram nas redes sociais, deixando mensagens emocionadas. “Tão novo, com uma família linda… inacreditável. Deus conforte os familiares”, escreveu uma seguidora.
Em respeito à memória de Phablo e de Maria de Oliveira Santos — falecida no mesmo fim de semana —, a Prefeitura decretou luto oficial. Em comunicado, informou que todas as atividades da administração municipal e repartições públicas estarão suspensas nesta segunda-feira (8).