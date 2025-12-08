Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Vítima foi identificada pelo prenome Ryana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:45

Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada pelo prenome de Ryana, 18 anos, foi morta durante uma viagem em carro de aplicativo para Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último sábado (6). De acordo com informações de policiais, a vítima, que mora em Barreiras e é uma mulher trans, foi estrangulada até a morte pelo motorista do veículo em que estava viajando após um desentendimento entre os dois.

Após o crime, no entanto, o motorista se apresentou na delegacia de Luís Eduardo e relatou o caso. No depoimento, o suspeito, que tem 19 anos e não teve o nome revelado, afirmou que contratou Ryana para fazer um programa e, depois disso, estava levando-a para casa quando os dois se desentenderam. Na discussão, a vítima teria afirmado que iria expor o programa contratado pelo suspeito.

Veja quem é a jovem morta com 'mata-leão' por motorista de app

Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
1 de 5
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução

Dentro do veículo, o suspeito teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe ‘mata-leão’, matando a vítima por estrangulamento. Aos policiais, o motorista afirmou, no entanto, que agiu em legítima defesa por acreditar que a vítima fez um movimento para pegar algo em sua bolsa. Depois de Ryana perder a consciência, de acordo com o suspeito, houve tentativa de reanimação, mas ela não resistiu e morreu. O suspeito alegou ainda que ela ameaçou espalhar um boato de que ele era estuprador. 

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o caso, mas não mencionou a apreensão de arma de fogo ou arma branca com a vítima. Em nota, a PC informou que abriu uma investigação para o caso, mas que, em razão de ter se apresentado espontaneamente e confessado o crime, o suspeito foi liberado e vai responder em liberdade.

Leia mais

Imagem - Contratação para o Baianão: saiba quem é o jogador preso por estupro em Salvador

Contratação para o Baianão: saiba quem é o jogador preso por estupro em Salvador

Imagem - Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Imagem - Marcão do Pipa: vereador é preso por ajudar facção a lavar R$ 4,3 bilhões na Bahia

Marcão do Pipa: vereador é preso por ajudar facção a lavar R$ 4,3 bilhões na Bahia

Tags:

Crime Mulher Morte Motorista de app

Mais recentes

Imagem - Quase uma tonelada de maconha é apreendida na Região Metropolitana

Quase uma tonelada de maconha é apreendida na Região Metropolitana
Imagem - MC Cabelinho sofre tentativa de assalto e sai ferido de festa em Salvador

MC Cabelinho sofre tentativa de assalto e sai ferido de festa em Salvador
Imagem - Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
04

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)