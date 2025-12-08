CRIME

Jovem é morta com golpe ‘mata-leão’ por motorista de aplicativo na Bahia

Vítima foi identificada pelo prenome Ryana

Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:45

Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada pelo prenome de Ryana, 18 anos, foi morta durante uma viagem em carro de aplicativo para Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, no último sábado (6). De acordo com informações de policiais, a vítima, que mora em Barreiras e é uma mulher trans, foi estrangulada até a morte pelo motorista do veículo em que estava viajando após um desentendimento entre os dois.

Após o crime, no entanto, o motorista se apresentou na delegacia de Luís Eduardo e relatou o caso. No depoimento, o suspeito, que tem 19 anos e não teve o nome revelado, afirmou que contratou Ryana para fazer um programa e, depois disso, estava levando-a para casa quando os dois se desentenderam. Na discussão, a vítima teria afirmado que iria expor o programa contratado pelo suspeito.

Veja quem é a jovem morta com 'mata-leão' por motorista de app 1 de 5

Dentro do veículo, o suspeito teria dado uma cotovelada e aplicado um golpe ‘mata-leão’, matando a vítima por estrangulamento. Aos policiais, o motorista afirmou, no entanto, que agiu em legítima defesa por acreditar que a vítima fez um movimento para pegar algo em sua bolsa. Depois de Ryana perder a consciência, de acordo com o suspeito, houve tentativa de reanimação, mas ela não resistiu e morreu. O suspeito alegou ainda que ela ameaçou espalhar um boato de que ele era estuprador.