Contratação para o Baianão: saiba quem é o jogador preso por estupro em Salvador

Zagueiro recém-chegado ao Galícia foi detido em flagrante após denúncia de violência sexual

Wendel de Novais

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:11

João Victor Cubas foi preso em flagrante Crédito: Reprodução/Redes sociais

O zagueiro João Victor Cubas Alves, 25 anos, recém-contratado pelo Galícia para a disputa do Baianão de 2026, é o atleta preso em flagrante por estupro nas imediações do Campo Grande no sábado (6), em Salvador. A prisão, inclusive, ocorreu menos de um mês depois de o jogador chegar à capital baiana, já que ele foi anunciado há três semanas pelo Galícia, que vai disputar a primeira divisão do estadual em janeiro.

Natural de Avaré, no interior de São Paulo, Cubas construiu a carreira em equipes paulistas. Começou nas categorias de base do São Carlos e do XV de Jaú, onde fez sua estreia profissional e permaneceu até 2018. No ano seguinte, chamou a atenção do América Mineiro, onde viveu seus primeiros momentos de destaque — desempenho que lhe garantiu a ida para o Santos, em 2020, para integrar o sub-23 da equipe paulista.

O atleta chegou ao Peixe com a expectativa de ascender ao time principal. Apesar de atuar regularmente nas categorias de base, ele nunca disputou uma partida oficial com a camisa alvinegra na equipe profissional e acabou liberado no final de 2021, quando o clube iniciou uma “limpa” no elenco do sub-23.

A Polícia Civil confirmou a prisão do jogador e informou, em nota, que ele e a vítima se conheceram horas antes por meio de um aplicativo de relacionamento. Os dois passaram parte da noite em um bar na região central da cidade e seguiram para um hotel próximo, onde, segundo a corporação, ocorreu a relação sexual sem consentimento.

Após a denúncia, equipes foram acionadas e iniciaram a busca pelo suspeito até encontrá-lo no estabelecimento. João Victor foi autuado em flagrante e permanece custodiado à espera da audiência de custódia, que ainda não teve data divulgada. A Polícia Civil também solicitou medidas protetivas de urgência para resguardar a vítima.

O Galícia, clube que anunciou sua contratação no meio de novembro, não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.