Clube baiano se manifesta após prisão de jogador por estupro em Salvador

Zagueiro João Victor Cubas segue preso e aguarda audiência de custódia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:48

João Victor Cubas foi preso por estupro em Salvador

A Diretoria do Galícia Esporte Clube se manifestou após a prisão do zagueiro João Victor Cubas Alves, de 25 anos, detido em flagrante por estupro no último sábado (6), em Salvador. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube reafirmou sua posição de repúdio “a toda e qualquer forma de violência” e destacou o compromisso institucional com o respeito, a ética e a responsabilidade social.

Segundo o comunicado, o Galícia acompanha a investigação e colabora integralmente com as autoridades, fornecendo informações de maneira “responsável e transparente”. João Victor foi preso em um motel da Rua Forte de São Pedro, na região do Campo Grande, após denúncia feita por uma mulher que relatou ter sido vítima de violência sexual.

A Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o flagrante e informou que os dois haviam se conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento, encontraram-se em um bar no Centro e, em seguida, seguiram para um hotel próximo, onde a relação sexual ocorreu sem o consentimento da vítima, conforme apontam as investigações.

O zagueiro foi localizado por equipes da Deam da Casa da Mulher Brasileira, da Deam de Periperi, da Deati, do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). Ele permanece preso e aguarda audiência de custódia, que ainda não teve data divulgada. A vítima recebeu medidas protetivas de urgência.

João Victor está em Salvador há menos de um mês. Natural de Avaré (SP), ele foi anunciado pelo Galícia em novembro como reforço para a disputa do Campeonato Baiano de 2026. Antes de chegar ao clube baiano, passou por equipes de São Paulo, como São Carlos, XV de Jaú e Santos, onde integrou o elenco sub-23 em 2020.

Enquanto a investigação segue, o Galícia afirmou que continuará acompanhando o caso e permanece à disposição da Justiça.

Leia a nota completa abaixo:

A Diretoria do Galícia Esporte Clube reafirma sua posição de repúdio a toda e qualquer forma de violência, reforçando o compromisso da instituição com o respeito, a ética e a responsabilidade social.

O clube está acompanhando de perto a investigação conduzida pela polícia e colaborando integralmente com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias de maneira responsável e transparente.

Seguiremos acompanhando o andamento das investigações e permanecemos à disposição da Justiça. Lamentamos profundamente toda essa situação.

