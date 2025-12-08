CRIME

Motorista de app que matou jovem com 'mata-leão' na Bahia foi liberado pela polícia após confessar crime

Suspeito se apresentou à polícia e alegou ter agido em legítima defesa

Wendel de Novais

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:06

Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo Crédito: Reprodução

O motorista de aplicativo de 19 anos que matou uma jovem durante uma viagem em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi liberado após confessar ter matado a vítima. O caso aconteceu no sábado (6) e, segundo a Polícia Civil, o suspeito vai responder ao processo em liberdade por ter se apresentado espontaneamente e relatado o crime na delegacia.

De acordo com informações policiais, Ryana, uma mulher trans que morava em Barreiras, foi estrangulada dentro do veículo após um desentendimento com o motorista, cuja motivação ainda não foi esclarecida. Em depoimento, o suspeito afirmou que havia contratado a vítima para um programa e que, após o encontro, estava levando-a de volta para casa quando a discussão começou.

Ele disse que Ryana ameaçou expor o programa contratado. O motorista relatou ainda que aplicou uma cotovelada e um golpe “mata-leão” porque teria acreditado que a vítima tentaria pegar algo na bolsa. Segundo ele, depois que Ryana perdeu a consciência, houve tentativa de reanimação, mas ela não resistiu.