Motorista de app que matou jovem com 'mata-leão' na Bahia foi liberado pela polícia após confessar crime

Suspeito se apresentou à polícia e alegou ter agido em legítima defesa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:06

Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo

O motorista de aplicativo de 19 anos que matou uma jovem durante uma viagem em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi liberado após confessar ter matado a vítima. O caso aconteceu no sábado (6) e, segundo a Polícia Civil, o suspeito vai responder ao processo em liberdade por ter se apresentado espontaneamente e relatado o crime na delegacia.

De acordo com informações policiais, Ryana, uma mulher trans que morava em Barreiras, foi estrangulada dentro do veículo após um desentendimento com o motorista, cuja motivação ainda não foi esclarecida. Em depoimento, o suspeito afirmou que havia contratado a vítima para um programa e que, após o encontro, estava levando-a de volta para casa quando a discussão começou.

Veja quem é a jovem morta com 'mata-leão' por motorista de app

Ele disse que Ryana ameaçou expor o programa contratado. O motorista relatou ainda que aplicou uma cotovelada e um golpe “mata-leão” porque teria acreditado que a vítima tentaria pegar algo na bolsa. Segundo ele, depois que Ryana perdeu a consciência, houve tentativa de reanimação, mas ela não resistiu.

A Polícia Civil confirmou o crime, mas não informou a apreensão de arma branca ou arma de fogo com a vítima. A corporação abriu investigação para apurar as circunstâncias do homicídio.

