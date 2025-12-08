Acesse sua conta
Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

Caso é investigado pela Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:33

Vítima estava sendo atendida quando foi violentada, segundo a denúncia
Vítima estava sendo atendida quando foi violentada, segundo a denúncia Crédito: Reprodução/Google Maps

A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro contra uma mulher dentro de uma assistência técnica localizada no Centro Comercial Imbuí Master, no bairro do Imbuí, em Salvador. A violência teria ocorrido no dia 1º de dezembro e foi denunciada no dia seguinte pela vítima. 

Segundo dados da ocorrência, a mulher sofreu violência sexual dentro da loja por um funcionário. A vítima era atendida por ele dentro do centro empresarial. 

Ela passou por exames periciais e prestou depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, onde também foram oferecidos encaminhamentos para atendimentos psicossociais.

De acordo com a Polícia Civil, os desdobramentos das investigações seguem em sigilo para preservar a apuração do caso.

