CRIME

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

Caso é investigado pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:33

Vítima estava sendo atendida quando foi violentada, segundo a denúncia Crédito: Reprodução/Google Maps

A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro contra uma mulher dentro de uma assistência técnica localizada no Centro Comercial Imbuí Master, no bairro do Imbuí, em Salvador. A violência teria ocorrido no dia 1º de dezembro e foi denunciada no dia seguinte pela vítima.

Segundo dados da ocorrência, a mulher sofreu violência sexual dentro da loja por um funcionário. A vítima era atendida por ele dentro do centro empresarial.

Ela passou por exames periciais e prestou depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, onde também foram oferecidos encaminhamentos para atendimentos psicossociais.