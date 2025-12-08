Acesse sua conta
Agente penitenciário saca arma durante briga em bar no interior da Bahia; veja

Policiais foram acionados, mas homem fugiu

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18:07

Agente penitenciário aposentado foi flagrado sacando arma em cidade baiana
Agente penitenciário aposentado foi flagrado sacando arma em cidade baiana Crédito: Reprodução

Um homem foi flagrado sacando uma arma e ameaçando pessoas em um bar localizado na cidade de Água Fria, no centro-norte da Bahia, no último domingo (7). De acordo com informações de moradores, esta não é a primeira vez que ele, agente penitenciário aposentado, provoca confusões em estabelecimentos do município. 

O CORREIO teve acesso aos vídeos gravados no domingo (7). O homem, identificado como Lindomar, aparece em frente a um bar bebendo cerveja sozinho e vestindo uma camisa amarela e bermuda.

Um motorista que trafegava pela rua flagra o momento em que o homem entra dentro do bar e aponta a arma para pessoas que estão dentro do local. 

Pelas imagens, o agente aposentado parece estar alterado. Ao menos outras quatro pessoas acompanham de perto a situação. Em  outro momento, o homem é flagrado com a arma na cintura enquanto usa o celular. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que afirmou não haver registros de ocorrências policiais no município de Água Fria no domingo (7). A Polícia Militar também foi procurada, mas não retornou até esta publicação. 

Procurado pelo CORREIO, o prefeito da cidade, Renan de Ziza (PSD), confirmou que a polícia foi acionada para a ocorrência, mas que o homem fugiu antes da chegada dos militares. Esta não seria a primeira vez que o agente aposentado é flagrado sacando a arma em um bar do município, que possui 14,4 mil habitantes. 

