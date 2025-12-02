CRIME

Traficante que usava portos para enviar drogas à Europa é preso em mansão na Grande Salvador

Henrique Felix Gomes, de 38 anos, foi preso em mansão na região de Buraquinho

Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:51

Henrique Felix foi apresentado na Polinter Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Henrique Felix Gomes, de 38 anos, foi preso em uma mansão de um condomínio de luxo em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da polícia, o investigado se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) por integrar uma facção criminosa e atuar no envio de ao menos oito toneladas de cocaína para a Europa através de portos na Bahia e em outros quatro estados.

Apesar de morar em Lauro de Freitas, as investigações apontam que Henrique atuava, principalmente, em estruturas portuárias do Rio Grande do Norte. Na organização criminosa, cujo nome não foi informado, ele ocupava uma função de alto escalão, sendo responsável por estratégias logísticas para o escoamento da droga. Por isso, é investigado pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Traficante que enviava droga por portos foi preso 1 de 5

A PF identificou que a facção movimentava grandes quantidades de cocaína escondidas em contêineres com cargas lícitas ou encaminhadas diretamente para navios. Segundo a polícia, ao longo dos últimos anos foram interceptadas várias remessas de grande porte, o que permitiu consolidar o total apreendido.

Além da Bahia e do Rio Grande do Norte, Henrique também atuava em São Paulo, Ceará e Pará. A troca de informações entre a Polícia Federal potiguar e a polícia baiana possibilitou sua localização. Após ser detido, ele foi apresentado às autoridades, passou pelos procedimentos legais e segue à disposição da Justiça.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) e a PF, a organização criminosa possuía estrutura bem definida, com núcleos responsáveis por diferentes etapas do esquema: planejamento logístico, inserção da droga em cargas regulares, transporte, financiamento e atuação de operadores internacionais.

As remessas eram preparadas a partir de portos como Natal, Santos, Salvador, Fortaleza e Belém. Na Bahia, o trabalho de inteligência foi conduzido pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna (DTE/Itabuna), que mobilizou equipes para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

Desde 2021, o esquema criminoso é alvo de diversas operações no Brasil e na Europa, resultando na apreensão de mais de oito toneladas de cocaína. A droga foi encontrada principalmente em portos como Natal, Mucuripe, Barcarena, Santos, Salvador e Belém, além de remessas localizadas às margens do Rio Potengi e em depósitos vinculados ao grupo.