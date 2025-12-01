CRIME

Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista em praça de Salvador são presos

Mandados foram cumpridos contra investigados pelo sequestro e extorsão de nutricionista



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:59

Nutricionista Tâmara Ferreira é encontrada após desaparecer em Salvador Crédito: Reprodução/TV Bahia e Divulgação

Dois homens, de 26 e 24 anos, foram presos em Salvador nesta segunda-feira (1º), suspeitos de participação no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira. A vítima foi abordada enquanto deixava o carro estacionado na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, para seguir até um dos restaurantes do entorno.

O suspeito de 26 anos foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e capturado na Praça Ana Lúcia Magalhães. Já o segundo investigado, de 24 anos, foi encontrado na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). Os dois tiveram mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara das Garantias de Salvador. A Operação Nutriente também cumpriu mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, ambos participaram do sequestro mediante extorsão praticado contra a profissional de saúde. Um deles atuou na abordagem inicial da vítima, enquanto o outro conduzia a motocicleta que deu suporte à ação criminosa. Os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.

Na última sexta-feira (28), dois homens, de 21 e 33 anos, já haviam sido presos nos bairros da Federação e Dom Avelar. Um deles é dono do carro utilizado no crime. Já o outro teria atuado como apoio em uma motocicleta e ajudado no local onde a vítima permaneceu em cativeiro.

No dia em que Tâmara foi liberada, quatro suspeitos foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina. No dia seguinte, outros dois suspeitos foram presos no Garcia e na Federação. De acordo com fontes policiais, os responsáveis pela captura da nutricionista integravam o Comando Vermelho (CV), facção que atua na região.

