Mais dois suspeitos de sequestrar nutricionista em praça de Salvador são presos

Elaine Sanoli
Wendel de Novais
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:59
Dois homens, de 26 e 24 anos, foram presos em Salvador nesta segunda-feira (1º), suspeitos de participação no sequestro da nutricionista Tâmara Ferreira. A vítima foi abordada enquanto deixava o carro estacionado na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, para seguir até um dos restaurantes do entorno.
O suspeito de 26 anos foi localizado por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e capturado na Praça Ana Lúcia Magalhães. Já o segundo investigado, de 24 anos, foi encontrado na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). Os dois tiveram mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara das Garantias de Salvador. A Operação Nutriente também cumpriu mandados de busca e apreensão.
Tâmara Ferreira
De acordo com as investigações da Polícia Civil, ambos participaram do sequestro mediante extorsão praticado contra a profissional de saúde. Um deles atuou na abordagem inicial da vítima, enquanto o outro conduzia a motocicleta que deu suporte à ação criminosa. Os suspeitos estão à disposição do Poder Judiciário.
Na última sexta-feira (28), dois homens, de 21 e 33 anos, já haviam sido presos nos bairros da Federação e Dom Avelar. Um deles é dono do carro utilizado no crime. Já o outro teria atuado como apoio em uma motocicleta e ajudado no local onde a vítima permaneceu em cativeiro.
No dia em que Tâmara foi liberada, quatro suspeitos foram mortos e três foram presos após uma ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina. No dia seguinte, outros dois suspeitos foram presos no Garcia e na Federação. De acordo com fontes policiais, os responsáveis pela captura da nutricionista integravam o Comando Vermelho (CV), facção que atua na região.
Tâmara Ferreira foi encontrada nesta sexta (7)
O crime ocorreu na noite do dia 6 de novembro. Após ser sequestrada, a nutricionista, de 42 anos, foi agredida com coronhadas na cabeça e na perna. Tâmara foi colocada novamente dentro do automóvel e levada até a região do Shopping Itaigara, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias para contas indicadas pelos sequestradores, no valor de R$ 1 mil. Ela pediu ajuda a funcionários de um supermercado após ser abandonada em uma rua no bairro de Castelo Branco, na manhã seguinte.