SAÚDE

De graça! Hospital de Salvador distribui mais 150 senhas para triagem de cirurgias

Atendimentos serão realizados na quinta (29) e sexta-feira (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:28

Atendimentos serão realizados no Hospital Municipal do Homem Crédito: Reprodução

A partir desta quinta-feira (29), Salvador realiza um novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas. A ação segue até sexta-feira (30) e vai ofertar pelo menos 150 vagas ao longo dos dois dias. Os atendimentos serão realizados no Hospital Municipal do Homem (HMH), no bairro de Monte Serrat, a partir das 7h, por ordem de chegada.

As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira e mais 50 na sexta-feira. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

Durante a triagem, as equipes médicas vão analisar o quadro clínico dos pacientes e definir a elegibilidade para os procedimentos. É indispensável apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS. Caso possua, o usuário também deve levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que contribui para uma avaliação mais ágil.

O mutirão integra as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) para ampliar o acesso às cirurgias eletivas na rede municipal, reduzir a demanda reprimida e garantir mais eficiência, segurança e cuidado no atendimento à população.

A ação dá continuidade a uma estratégia que vem sendo construída de forma sistemática pela SMS. Ao longo de 2025, foram realizados 12 mutirões de triagens ambulatoriais, resultado de um planejamento voltado à reorganização do acesso às cirurgias eletivas, à qualificação da fila de espera e à ampliação da capacidade assistencial da rede municipal.