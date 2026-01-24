Acesse sua conta
Nubank emite comunicado após boatos de falência

Banco digital possui mais de 100 milhões de clientes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:06

Nubank
Nubank emitiu comunicado aos clientes após boatos Crédito: Divulgação / Reprodução

Após a liquidação extrajudicial da Will Financeira, começaram a circular boatos nas redes sociais de que outros bancos digitais poderiam ter o mesmo destino. Um dos alvos é o Nubank, que possui mais de 112 milhões de clientes. 

O banco digital emitiu um pronunciamento no qual classificou os posts como “mentirosos” e garantiu o funcionamento normal. 

"A gente vira e mexe se depara com posts mentirosos, fake news ou chamadas apelativas que questionam: "o Nubank vai falir?", "O Nubank está falindo?", "o Nubank vai sair do Brasil?" ou "Banco Nubank faliu?". A resposta para todas essas perguntas é não. Somos a maior instituição financeira privada do Brasil em número de clientes e uma das instituições com o menor número de reclamações", afirma. 

A Will Financeira teve a liquidação extrajudicial decretada na última quarta-feira (21) pelo Banco Central. A decisão foi tomada após a empresa não fazer os pagamentos devidos à operadora de cartão de crédito Mastercard.

Os clientes da Will Financeira devem manter os pagamentos das dívidas no prazo e acompanhar os comunicados oficiais, segundo orientação de especialistas.

Com a liquidação extrajudicial, o Banco Central tira a empresa do mercado. A partir disso, ele deixa de operar e as aplicações congelam. Então, um liquidante é nomeado para avaliar a situação.

Ele será responsável por levantar os valores que a Will possui, o que tem a receber e o que tem a pagar, para então definir como fazer o pagamento a quem tem crédito com a empresa.

*Com informações da Agência Brasil. 

