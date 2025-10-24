POR TRÁS DO BANCO

A frustração de um colombiano criou o Nubank e hoje ele é um império

Em 2013, o banco digital foi criado frente a uma necessidade pessoal compartilhava por muitos

Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 22:08

Nubank Crédito: Divulgação / Reprodução

Quando o colombiano David Vélez desembarcou no Brasil em 2012, já tinha bagagem de engenheiro e executivo financeiro. Mas ao chegar no país ele se deparou com uma frustração: tentar abrir uma conta bancária e não conseguir por rejeições e burocracia. O homem teria tentado quatro vezes criar uma conta e batido com cara contra a parede. Decepcionado com o que considerou um sistema bancário “ineficiente, demorado, burocrático e até degradante”, Vélez percebeu que não era só ele que devia enfrentar esse problema, mas milhões de outras pessoas também.

E foi justamente desse incômodo que nasceu o gigante Nubank. Em 2013, Velez uniu forças com a brasiliense Cristina Junqueira e o norte-americano Edward Wible para criar uma fintech que oferecesse o que os bancos tradicionais não tinham à época: cartão sem taxa anual, conta digital simples; tudo de forma mais acessível e intuitiva.

Nubank 1 de 5

No ano seguinte, 2014, o Nubank lançou seu primeiro produto: um cartão de crédito internacional, com zero taxa de anuidade, totalmente gerenciado por aplicativo. O mercado e a opinião pública reagiu com ceticismo com perguntas do tipo: "como vão ganhar dinheiro assim?”). Mas o pontapé estava dado e modelo tradicional estava sendo desafiado.

A estratégia deu resultado. Em 2018, a empresa alcançou o status de unicórnio, ou seja, avaliação superior a US$ 1 bilhão. Em 2020, já tinha cerca de 30 milhões de usuários. No fim de 2021, o Nubank realizou seu IPO (oferta pública inicial) e foi avaliado em cerca de US$ 45 bilhões. Isso fez com que Velez, aos 38 anos, entrasse na classe dos bilionários.

Hoje, com mais de 100 milhões de clientes no Brasil, além de presença crescente no México e na Colômbia, o Nubank é ícone da revolução bancária digital na América Latina. A história partiu de uma experiência pessoal de exclusão no sistema bancário e se transformou em um dos maiores bancos digitais do mundo, que patrocina até o Jornal Nacional, maior telejornal do país.