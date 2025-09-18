Acesse sua conta
'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

Produção de 2017 conquistou o público brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:58

Novela turca "Dolunay" supera "Vale Tudo" e lidera ranking do Globoplay Crédito: Reprodução

O catálogo do Globoplay ganhou um novo fenômeno de audiência. A novela turca “Dolunay”, lançada originalmente em 2017, estreou na plataforma no início de setembro e rapidamente ultrapassou “Vale Tudo”, clássico da teledramaturgia brasileira, tornando-se a produção mais assistida do streaming. Até então, o primeiro lugar vinha sendo disputado entre a novela de Gilberto Braga e a série “Dias Perfeitos”, inspirada no livro de Raphael Montes.

A trama tem como pano de fundo a cidade de Istambul e acompanha Nazli (Özge Gürel), uma jovem estudante de gastronomia que sonha em ter seu próprio restaurante. Para pagar os estudos, ela aceita trabalhar em um restaurante, mas sua vida muda quando cruza o caminho de Ferit (Can Yaman), um empresário milionário que a contrata como chef particular. Apesar da relação profissional, os dois vivem constantes desentendimentos, que acabam evoluindo para uma conexão inesperada e romântica.

A história ganha novos contornos quando Ferit enfrenta uma tragédia familiar e se torna tutor legal do sobrinho, Bulut. Para garantir a custódia da criança e enfrentar a oposição da tia, Demet, ele propõe a Nazli que ambos finjam um relacionamento. O que começa como um acordo de conveniência logo se transforma em uma relação genuína, repleta de emoções, humor e reviravoltas.

Além de “Dolunay”, os protagonistas Can Yaman e Özge Gürel também dividem cena em outra novela turca disponível no Globoplay: “Sr. Errado”. Yaman, por sua vez, esteve no Brasil este ano para divulgar a série de época “El Turco”, ampliando ainda mais sua base de fãs no país.

O Globoplay está liberando novos episódios de “Dolunay” todas as segundas-feiras ao longo de setembro. A exibição completa da novela está prevista para encerrar no dia 29 de setembro, consolidando mais um sucesso internacional no catálogo da plataforma.

