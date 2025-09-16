Acesse sua conta
A Fazenda 17: Confira as polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora'

Atriz venezuelana de 51 anos marcou gerações como Paola Bracho e está no reality da Record

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:54

Gaby Spanic
Gaby Spanic Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Estreou nesta segunda-feira (15) a 17ª temporada de A Fazenda, e entre os 26 participantes confirmados está uma das atrizes mais famosas da teledramaturgia latino-americana: Gabriela Spanic, de 51 anos. A venezuelana conquistou o mundo ao interpretar as icônicas gêmeas Paola Bracho e Paulina Martins na novela A Usurpadora (1998), produzida pela Televisa, e agora encara o desafio do reality rural brasileiro em busca de mais de R$ 2 milhões em prêmios.

Apesar da carreira consagrada, Gaby Spanic sempre esteve cercada de polêmicas. A atriz já participou de outros realities, como a primeira temporada de 'La Casa de Los Famosos', de onde saiu eliminada na oitava berlinda com 51% dos votos. Após a experiência, acusou a produção de manipulação e chegou a denunciar um suposto abuso sexual cometido pelo ator Pablo Montero em 2021, relatando que foi agarrada à força em uma área de fumantes. Pablo Montero negou as acusações. 

A vida pessoal da atriz também chamou a atenção do público. Gaby foi casada com o ator Miguel de León, conhecido por viver Douglas Maldonado em 'A Usurpadora'. O relacionamento começou nos bastidores da novela 'Como Tu, Ninguna' (1994) e seguiu para um casamento transmitido pela TV venezuelana em 1997. O casal viveu junto por sete anos, até o divórcio em 2003.

Outro episódio que marcou sua trajetória foi a denúncia de tentativa de envenenamento em 2010. Spanic acusou uma ex-assistente doméstica de colocar substâncias tóxicas nos alimentos consumidos por ela e sua família, o que teria provocado sintomas graves, como vômitos, vertigens e até perda de dentes. A funcionária chegou a ser presa, mas foi liberada por falta de provas.

Mais recentemente, a atriz voltou às manchetes em 2024 ao denunciar um episódio de xenofobia em um aeroporto no México, quando precisou pagar US$ 600 em impostos por dois maços de cigarro sem nicotina comprados nos Estados Unidos. Em 2025, ela também foi alvo de uma ocorrência registrada por uma ex-assessora, que alegou ter sido agredida por Gaby em um hotel de São Paulo.

Agora, Gabriela Spanic retorna aos holofotes com a promessa de movimentar A Fazenda 17. A expectativa é alta para ver como a atriz, marcada tanto pelo talento quanto pelas polêmicas, vai se sair na disputa.

Na edição passada, Sacha Bali conquistou o prêmio de R$ 2 milhões, enquanto Sidney Sampaio e Yuri Bonotto completaram o pódio.

