A Fazenda 17: quem você quer que vença a edição?

Temporada 2025 do reality show já começou; vote na enquete

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:49

Adriane Galisteu é a apresentadora de
Adriane Galisteu é a apresentadora de "A Fazenda 17" Crédito: Divulgação

A 17ª edição de "A Fazenda", reality show rural da Record, está no ar! A nova temporada do programa estreou na última segunda-feira (15), com 26 participantes. Mas dois deles fazem parte da nova dinâmica: Carol Lekker e Matheus Martins são os infiltrados, e não estão na disputa oficial pelo prêmio milionário. O objetivo da dupla é confundir os peões oficiais e tentar passar despercebido por uma semana de convivência.

Entre os participantes que estão na briga pelos R$ 2 milhões, quem você quer que vença o programa?

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

