REALITY SHOW

A Fazenda 17: quem você quer que vença a edição?

Temporada 2025 do reality show já começou; vote na enquete

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:49

Adriane Galisteu é a apresentadora de "A Fazenda 17" Crédito: Divulgação

A 17ª edição de "A Fazenda", reality show rural da Record, está no ar! A nova temporada do programa estreou na última segunda-feira (15), com 26 participantes. Mas dois deles fazem parte da nova dinâmica: Carol Lekker e Matheus Martins são os infiltrados, e não estão na disputa oficial pelo prêmio milionário. O objetivo da dupla é confundir os peões oficiais e tentar passar despercebido por uma semana de convivência.

Entre os participantes que estão na briga pelos R$ 2 milhões, quem você quer que vença o programa?